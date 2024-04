Prudence en toutes choses (Cas de hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Conditions d’accès : Se reposer au feu de camp de votre abri du Camp des chasseurs durant la quête Ceux des bois

Pour démarrer ce Cas de hantise, suivez l’indicateur de quête dans le village pour vous retrouver devant la maison d’une certaine Prudence au nord-ouest du village. Entrez dans la maison et inspectez les documents présents. Une fois que vous avez tout vu, prenez le contrôle d’Antea et examinez l’écho se trouvant dans la pièce et observez les chiffres et nombres présents sur les murs de l’habitation.

Sortez de la maison et faites en le tour pour dévoiler un chemin secret vers la forêt à l’ouest du camp. Accédez à une clairière plus loin et grimpez à une paroi rocheuse. Enfin, longez la rivière plus loin en contrebas pour entendre Prudence au loin. Rejoignez-la et discutez avec elle mais quand elle vous quitte, continuez la route vers l’ouest grâce aux pouvoirs d’Antea.

A un moment, repérez un passage très étroit dans lequel vous faufiler et continuez jusqu’à apercevoir plus loin une apparition fantomatique. A noter qu’un document se trouve à peine plus loin sous des planches qu’il vous faut briser. Continuez et rejoignez le nord de la zone. Eliminez les Spectres qui s’amoncèlent autour de vous en utilisant les capacités mises à votre disposition.

Passez ensuite dans la cavité et utilisez les pouvoirs d’Antea pour écouter l’écho présent dans le grand récipient au bout du chemin. Ensuite, prenez la direction du sud-est et continuez tout droit jusqu’à trouver un passage sur la droite et affronter de nouveaux spectres. Grimpez pour atteindre la zone au-dessus et franchissez la passerelle à l’ouest pour trouver plus loin des ennemis.

Continuez ensuite de monter et poursuivez vers la droite pour trouver l’objet rattaché au fantôme qui hante Prudence, un ciseau à bois. Dirigez-vous ensuite vers le nord-ouest pour trouver la fantôme en question, Thomas, le mari de Prudence. A la fin du dialogue avec Prudence et son mari, voici l’heure d’effectuer votre choix pour clôturer ce cas de hantise. Attention, celui-ci aura un impact sur la fin de votre aventure.

Vous pouvez décider de Blâmer Prudence : Contribue à la résurrection d’Antea

: Contribue à la résurrection d’Antea Mais vous pouvez aussi choisir d’ élever le fantôme de Thomas : Contribue à l’ascension d’Antea

: Contribue à l’ascension d’Antea Ou enfin, vous pouvez choisir de Bannir le fantôme de Thomas : Contribue à l’ascension d’Antea

Une fois le cas de hantise terminé, vous pourrez rejoindre le feu de camp à proximité pour rejoindre le camp des chasseurs plus facilement et poursuivre votre quête. Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.