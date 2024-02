Tous les Cas de hantise – Banishers: Ghosts of New Eden

Au fur et à mesure de votre aventure dans Banishers: Ghosts of New Eden, vous passerez par diverses situations où vous devrez enquêter sur des personnes de la ville et ses alentours et choisir leur destinée entre l’Ascension des fantômes, leur bannissement ou encore le sacrifice des êtes encore vivants, tout cela dans l’optique de rendre la vie à Antea ou de lui permettre de partir en paix. Voici nos guides pour chacune de ces situations rencontrées. Attention cela induit des fins différentes en fonction de vos choix.