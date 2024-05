Temps suspendu (Cas de Hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Conditions d’accès : Terminer la quête principale Encre Noire

Examiner le bateau

En approchant du bateau sur la plage au nord du Hameau des Herses, vous verrez une cinématique vous montrant la personne concernée par ce cas, en bien mauvaise posture puisqu’elle est pendue aux mâts du bateau. Avancez vers le bateau et pénétrez dedans par l’accès entre les deux parties de l’épave. Cassez la barricade dans le fond puis allez vers l’est et tirez sur les attaches de la porte. Approchez-vous ensuite de l’ouverture côté nord-ouest et longez la paroi pour atteindre le seconde moitié du bateau.

Ici, commencez par tirer sur les attaches présentes pour libérer les escaliers et monter. Ici se trouve un lierre insidieux avec 4 feux follets à détruire. Ouvrez le coeur et revenez dans la partie précédente pour trouver un feu follet à droite. Allez ensuite sous les escaliers à l’extrémité du bateau pour le deuxième et avancez vers la petite pièce derrière vous pour trouver le dernier. jusqu’au bout du couloir. Vous pouvez alors ouvrir le lierre insidieux avec Antea. A partir de là, foncez dans la section précédente et tirez sur la première racine à votre droite. Allez ensuite vers le trou dans la coque à l’ouest pour remarquer le dernier feu follet sur le flanc du bateau.

L’accès à l’étage étant désormais libéré, montez et allez à gauche pour trouver la cabine du capitaine. Lisez le journal de bord posé sur le bureau avant de quitter le bateau en vous aidant d’une corde du coté sud pour descendre. La prochaine étape sera de rejoindre le Hameau des Herses et plus particulièrement l’est du Hameau, assez loin d’ailleurs pour trouver la maison de Hephziba qui ressemble étrangement au fantôme du bateau.

Une fois dans la maison et après avoir parlé à la vieille femme, montez à l’étage et entrez dans la pièce du fond pour trouver un écho caché derrière une commode à déplacer à gauche. Retirez ensuite la toile spectrale de la table pour récupérer une clé recherchée par Hephziba… qui désormais s’en fiche complètement.

Suivre le fantôme d’Hephziba

Après avoir parlé à nouveau avec la vieille femme, refaites chemin inverse et dirigez-vous à nouveau vers l’épave du navire. Une fois sur place, remontez grâce à la corde laissée puis passez la porte à droite. Eliminez quelques spectres et détruisez les planches bloquant une ouverture et passez dehors. Continuez tout droit et détruisez l’attache au niveau des rochers en contrebas puis deux autres au niveau du mât. La plateforme désormais libérée, allez en face et utilisez un point de saut pour accéder à une nouvelle partie. Descendez à l’étage inférieur et écoutez l’écho provenant de la corde avant de rejoindre le fantôme de la vieille femme juste à l’étage en dessous.

A la fin de cette conversation, repartez vers la maison d’Hephziba (vous devez connaître le chemin par coeur désormais) et éliminez quelques spectres. Examinez la pierre posée à terre dans la maison (et qui vous livrera d’ailleurs un écho) puis franchissez la porte. Discutez avec le fantôme juste après et rejoignez le bord de la falaise en suivant le chemin unique pour prendre votre décision finale concernant ce Cas de hantise.

Vous pouvez choisir de Blâmer l’Hephziba vivante : contribue à la résurrection d’Antea.

: contribue à la résurrection d’Antea. Mais vous pouvez aussi choisir d’Elever ou de Bannir le fantôme d’Hephziba : contribue à l’ascension d’Antea.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.