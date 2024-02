La fin de la Terre – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Trouver un chemin

Dans la grotte dans laquelle vous vous réveillez, vous trouverez le Collectionnable « L’origine des Bannisseurs » sur la table du campement. Puis, quittez la grotte et empruntez la voie vers le nord-est en longeant la mer jusqu’au Chemin venteux.

Poursuivez toujours tout droit puis montez sur le chemin de gauche jusqu’à tomber sur une meute de loups que vous devez affronter. Puis, prenez sur la droite et montez. Continuez après le rondin et le pont cassé pour trouver sur le chemin, dans un renfoncement sur la gauche, un coffre de ressources. Poursuivez sur le chemin principal pour trouver une nouvelle meute de loups.

A la suite de cet affrontement, et après avoir entendu des bruits bizarres, prenez le chemin de gauche et escaladez la paroi rocheuse à peine plus loin. Avancez dans les Cavernes mystiques pour trouver de nouveaux spectres à affronter. Après les avoir occis, dirigez-vous vers la cascade en direction de l’est pour déclencher une cinématique dans laquelle vous retrouvez votre femme, ou du moins son fantôme.

Trouver une sortie

A la suite de cette scène, suivez Antea jusqu’au Campement de la chute d’eau grâce auquel vous pourrez vous reposer puis reprenez votre route. Dans la zone qui suit, notez les traces sur le sol mais surtout le document posé sur la table de gauche, la Note de Démonologue (1). Retrouvez Antea un peu plus loin et donnez-lui la main pour révéler de nouveaux secrets. En incarnant Antea, faites disparaître la toile spectrale bleue qui vous barre l’accès à la Clef de l’équipement de l’Occultiste. Vous pouvez même faire demi-tour pour trouver un coffre désormais accessible.

Mais autrement, reprenez la direction du sud-est et avancez jusqu’à vous retrouver face à des spectres. Combattez avec Antea pour la première fois puis continuez vers l’ouest. Lorsque vous aurez différentes routes face à vous, partez vers le nord, combattez des spectres et ramassez la Note de démonologue (2), puis escaladez la paroi que vous verrez sur la gauche. C’est en haut que vous pourrez utiliser la Clé de l’équipement de l’Occultiste et obtenir un équipement, le Collier Spirituel.

Trouver votre chemin dans la forêt

Redescendez plus bas et reprenez la route, escaladez la paroi se trouvant encore plus loin pour parvenir à quitter cette grotte. Dans la zone suivante, vous apprenez à combattre en empêchant la possession de corps inanimés par des spectres. Combattez vos ennemis puis poursuivez par le sud. Un peu plus loin se trouve un nouveau campement où vous pourrez vous reposer et récupérer le Collectionnable « Blâmer les vivants » se trouvant juste sous la tente.

Avancez ensuite vers le nord-est, trouvez le chemin bloqué et continuez jusqu’à atteindre un pont détruit. Vous ne pouvez avancer. A la suite de la cinématique, descendez vers la droite dans la vallée pour terminer la quête et démarrer la suivante, Chasseurs affamés.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.