Mauvaises graines (Cas de Hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Conditions d’accès : Avoir terminé l’ensemble de quêtes des Herses ou du Fort Jericho

Examiner la pierre

Partez en direction du nord-est depuis le Camp des chasseurs pour trouver un pont, vous devrez détruire un lierre insidieux pour le traverser. Sur le pont se trouve un pierre, écoutez l’écho qui s’en dégage pour déclencher la quête et écoutez l’écho émanant de la pierre avant de poursuivre votre route vers le sud.

Enquêter sur le meurtre

Descendez vers la rive et récupérez un sac de lettres au bord de l’eau en passant sous le tronc à droite puis allez à gauche et passez par-dessus la rivière en sautant sur les rochers pour atteindre l’autre côté. Vous rencontrerez de nombreux spectres en chemin. Avancez sur le sentier partant de la rivière pour trouver des traces de sang qu’il vous faudra suivre pour trouver plus loin à gauche un coffre mais surtout une tombe de laquelle se dégage un écho à écouter. De ce fait, retournez au Camp des chasseurs et allez discuter avec Credence Scudder, de sa maison se situant à l’est du Camp juste en contrebas de votre abri.

Ceci fait, entrez dans la cabane et examinez les indices présents. En sortant de la maison, vous tombez sur un autre membre de la famille : Beloved Scudder. Suite à votre conversation avec ce dernier, le fantôme de son père, Jedediah Scudder, apparait et vous pouvez engager la conversation avec lui avant de quitter la cabane et de rejoindre Beloved assis sur un rocher plus au nord (près d’une cabane et du petit cimetière).

Examiner la cachette de Credence

Discutez avec lui puis prenez la direction de l’ouest en quête d’une cabane de chasse appartenant à Credence. Le chemin sera semé de spectres à éliminer et vous devrez un peu grimper pour l’atteindre. Une fois sur place, lisez le document sur le banc puis détruisez la barricade pour entrer dans la pièce attenante vous permettant d’examiner une pile de bouquins, mais aussi une carte et des pièces posées.

Confronter les Scudder

Dernière étape désormais, retournez au Camp des chasseurs et plus particulièrement chez les Scudder et contournez le bâtiment par la droite pour tomber sur une dispute familiale. Continuez à écouter la conversation en contournant par l’arrière de la maison puis intervenez en entrant par la fenêtre. Dès lors, quatre choix se présentent à vous pour clôturer ce Cas de Hantise :

Vous pouvez Blâmer Beloved ou Blâmer Credence : contribution à la résurrection d’Antea.

ou : contribution à la résurrection d’Antea. Vous pouvez Élever ou Bannir le fantôme de Jedediah Scudder : contribution à l’ascension d’Antea.

