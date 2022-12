Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden est un action-RPG développé par DON'T NOD et édité par Focus Entertainment. Prenant place en 1695 à New Eden, en Amérique du Nord, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l'histoire d'Antea Duarte et de Red mac Raith, deux amants et Banishers qui ont fait le serment de chasser les esprits qui tourmentent les vivants dans un monde ésotérique ravagé par les créatures surnaturelles.