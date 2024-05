Œil de lynx (Cas de Hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Conditions d’accès : Sacrifier Pennington durant la quête Une lueur dans les ténèbres

Note : Ce Cas de Hantise dispose d’une variante intitulée Balle perdue, qui apparaît si vous avez choisi d’épargner Pennington. Dans ce cas, les rôles s’inverseront entre Sheppard et Flora avec un ordre inverse de réalisation de la mission.

Pour démarrer ce Cas de Hantise, il vous faudra consulter un panneau d’affichage devant l’armurerie du Fort Jericho. La route sera ensuite assez longue puisqu’il vous faudra rejoindre une cabane située bien plus loin au sud-est. Une fois sur place, éliminez tous les loups présents avant de rencontrer Theodore Sheppard.

Après le dialogue, entrez dans la grotte au sud-ouest et passez à travers le passage étroit. Détruisez les rochers à votre gauche et poursuivez en revenant vers la gauche pour monter et faire la connaissance à l’extérieur de la grotte avec le fantôme de Flora. A la suite de cela, suivez le sentier au sud et montez la côte en affrontant quelques spectres jusqu’à trouver une tour de garde tout en haut de la montagne.

Ici, faites le tour d’un amas rocheux pour monter sur la tour et réalisez un rituel de Chant d’écoute sur la porte dégondée à terre pour révéler l’écho qui vous attend. Ceci fait, redescendez au pied de la tour et observez les traces de sang et de lutte tout près d’une barrière cassée face au précipice. Puis prenez la route d’une grotte située à l’est et suivez le chemin de gauche après le petit ponton en bois pour trouver une paroi à escalader.

Avancez ainsi jusqu’à atteindre une cavité étant le repaire de Sheppard et récupérez le fusil de Flora avant de devoir éliminer une fournée de spectres. Passez de l’autre côté de l’abri en enjambant puis allez fouiller le document sur la table avant de reprendre la route de la tour de garde trouvée plus tôt.

Une fois sur place, vous pouvez désormais accomplir un rituel de Chant d’écoute près du rebord avant de descendre en contrebas par le bas de la tour et suivre le sentier pour trouver beaucoup plus bas un nouvel écho à écouter. De ce point, descendez et partez vers le nord-est pour trouver une zone de brouillard. Prenez le contrôle d’Antea et montez par la droite pour trouver un peu plus loin un point de saut vous permettant d’atteindre la source du brouillard.

Une fois la zone libérée, tuez les spectres puis partez vers l’ouest pour descendre tout en bas de ce ravin et trouver une cabane près d’un arbre. Regardez en hauteur et tirez sur une accroche retenant un sac pendu pour y trouver une lettre incriminant Sheppard.

Pour sortir d’ici, suivez la route en direction du …. et libérez un lierre insidieux en visant dans le gouffre et contre la paroi puis revenez dans la cabane où vous avez rencontré Sheppard pour prendre votre décision concernant ce Cas de Hantise.

Vous pouvez choisir de Blâmer Sheppard : en plus de contribuer à la résurrection d’Antea, vous obtenez le fusil Ombre de Théodore Sheppard.

: en plus de contribuer à la résurrection d’Antea, vous obtenez le fusil Ombre de Théodore Sheppard. Mais vous pouvez aussi choisir de Bannir ou Elever le fantôme de Flora : en plus de contribuer à l’ascension d’Antea, vous obtenez le fusil Garde de Flora.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.