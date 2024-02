Descente à terre – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Après une longue cinématique introduisant nos personnages et l’univers dans lequel ils évoluent, vous touchez terre dans la contrée fictive de New Eden. Vous démarrez votre aventure aux commandes d’Antea. Suivez le seul chemin disponible en suivant les indications de l’écran pour ce tutoriel.

Rejoindre New Eden

Lorsque vous arrivez dans la maison effondrée, faites légèrement demi-tour et cassez les barrières sur la droite pour vous faufiler entre deux pierres verticales. A noter que briser des éléments destructibles comme ceux-ci vous mènent à un Trophée Artificier🏆 pour avoir cassé 300 éléments destructibles.

Descendez et sautez par-dessus le pont effondré pour affronter vos premiers ennemis. Utilisez un combo de coups légers et lourds pour triompher et pensez à ramasser tout ce que vous trouvez, ce conseil est valable pour toute votre aventure, vous pourrez revendre ou confectionner des choses grâce à cela. Continuez sur la seule route possible jusqu’à parvenir à une caverne où vous attendent des esprits et votre première jauge de bannissement. Continuez pour tomber sur un Vagabond Alpha, un ennemi plus puissant qui nécessitera que vous utilisez une Attaque chargée en maintenant la touche d’Attaque lourde. Puis, détruisez la barrière et continuez jusqu’à rejoindre Red plus loin.

Rejoindre Charles Davenport à l’auberge

Vous voilà dans la ville de New Eden. Continuez sur le chemin principal et obtenez les informations vous permettant de localiser l’auberge « King’s Arms ». Un homme sur la route principale pourra vous aiguiller (ainsi qu’une femme sur la route de gauche), mais tout ce que vous avez à faire c’est de suivre la route principale, tout droit, pour tomber sur le seul bâtiment éclairé, l’auberge. Entrez pour démarrer une longue cinématique et apprendre le destin du révérend Charles Davenport grâce à Fairefax Haskell, Peau-Dure Newsmith et Pennington.

A chaque fois, vous pouvez obtenir davantage d’informations sur les lieux, la malédiction mais pour continuer, choisissez les réponses jaunes.

Rejoindre Esther Davenport chez elle

En sortant de l’auberge, dirigez-vous vers le nord-est, en contrebas de l’auberge et ouvrez la porte de la maison éclairée par deux lanternes de part et d’autre d’un mur cassé pour retrouver votre vieille amie Esther. Terminez la conversation pour démarrer votre premier Cas de hantise concernant la recherche d’indice sur la mort de Charles, un cas de hantise que nous décrirons ici car faisant partie du tutoriel et de cette première quête. Les autres Cas de hantise seront décrits dans leur guide dédié.

Petit conseil : utilisez toujours les objets marqués d’un logo jaune ou bleu pour faire avancer vos enquêtes. Pour commencer, montez à l’étage pour fouiller le bureau en entrant à droite. Allez sur la table au fond de la pièce pour trouver des Versets bibliques griffonnés puis ramassez la Note de Charles tombée du livre tenu par Red. Sortez et continuez dans le couloir pour aller dans la chambre.

Approchez-vous du bureau du fond et lisez la Lettre non envoyée à la sœur d’Esther. Puis, redescendez au rez-de-chaussée pour discuter avec Esther de ses intentions. Il vous faut désormais vous rendre au cimetière pour tenter de trouver le fantôme de Charles et son lieu de mort.

Examiner le cimetière

Pour trouver le cimetière, dirigez-vous vers le port en contrebas, direction nord-est, en descendant près d’un moulin. Vous rencontrerez ici un vendeur itinérant, Squire Sincere Paris, puis poursuivez votre route en direction de l’est en longeant l’eau pour trouver l’entrée du cimetière. Cassez la barrière et infiltrez-vous. Dans le cimetière, vous rencontrerez plusieurs ennemis.

Mais votre but premier, sera de trouver l’endroit où Charles est mort. Pour cela, continuez tout droit vers le sud pour trouver une zone assez large après un chariot cassé. Là, une trace spectrale vous attend. Il vous faut effectuer un rituel. Mais il vous manque une ressource, la Bougie des rivages.

Pour la trouver, direction le nord/nord-ouest. En passant, vous tomberez sur la tombe de Charles sur la droite. Continuez, descendez vers les rivages pour trouver 3 Bougies des rivages. Revenez à votre point de départ et effectuez le rituel. Choisissez bien car si vous vous trompez, les ressources utilisées seront tout de même perdues. Dans ce cas précis, utilisez Chant d’écoute.

Assistez à l’exécution de Charles puis allez examiner le site où il est mort pour trouver la Bible de Charles qui constitue son lien. Ceci en poche, dirigez-vous vers la tombe de Charles et réalisez un nouveau rituel, cette fois le rituel Manifestation forcée. Assistez à la longue cinématique qui suit.

Pour poursuivre votre quête, vous devez ramener la veuve à bon port. Pour cela, direction sud-ouest en sortant par le fond du cimetière pour arriver directement chez elle.

Enfin, sortez par la maison pour rejoindre votre lieu de villégiature, l’école du village transformée en gîte pour l’occasion, plutôt en direction de l’ouest. Entrez et ramassez le livre Techniques des bannisseurs (qui compte pour les collectables du jeu), allez près du feu et regardez la cinématique pour clôturer cette première quête.

Suivez nos autres guides et informations utiles en vous rendant directement sur notre Guide complet de Banishers: Ghosts of New Eden.