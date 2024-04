Le début et la fin (Fin) – Soluce Banishers: Ghosts of New Eden

Rejoindre l’église

Lorsque vous arrivez dans une New Eden métamorphosée, avancez sur le sentier pour atteindre les quais après le cimetière en allant vers le nord. Ici se trouve un lierre insidieux. Pour le détruire, allez d’abord détruire les barricades un peu plus loin puis ouvrez le lierre avec le pouvoir d’Antea. Les trois feux follets à trouver se trouvent juste derrière vous près du quai, derrière la barricade détruire, et en contrebas du quai à l’ouest.

Une fois détruit, de nombreux ennemis vont débarquer. Une fois tout le monde à terre, vous pouvez monter jusqu’au village. Le jeu vous propose se faire une halte chez Esther Davenport à l’est (la maison à la murette cassée et à la lanterne accrochée). Vous trouverez Esther dans la remise du fond. A la suite du dialogue, ressortez et dirigez-vous vers l’école au nord-ouest en affrontant divers spectres sur votre route.

Une fois dans l’école, reposez-vous pour discuter avec Antea puis reprenez la route. Partez en direction du sud-ouest jusqu’à parvenir au bout du chemin sur un nouveau lierre insidieux protégé par des spectres. Avant de l’attaquer, allez tirer la charrette sur le côté gauche de la maison derrière vous. Puis, ouvrez le lierre et allez tirer sur le feu follet se trouvant devant la maison, puis sur le côté gauche derrière la charrette, puis sur le côté droit dans la petite cour.

Continuez votre montée vers l’église et une fois devant celle-ci, contournez-la par la gauche pour trouver un nouveau lierre insidieux. Pour l’atteindre, détruisez d’abord les planches non loin puis ouvrez le lierre. Tirez sur le feu follet qui se trouvait derrière les planches puis regardez le puits pour en trouver un autre. Maintenant que la façade de l’église est libérée, revenez devant celle-ci et grimpez grâce à la paroi accessible.

Allez sur la gauche, entrez dans l’église et suivez l’étage par la droite pour enfin descendre et déclencher une cinématique une fois que vous vous approcherez du corps d’Antea. L’heure du combat final contre le Cauchemar a sonné.

Combat contre le Cauchemar

Comme tous les boss de Banishers: Ghosts of New Eden, ce boss dispose de trois barres de vie. Mais vous imaginez bien que le jeu vous réserve quelques surprises, le combat se déroulant en deux grosses phases distinctes.

Phase 1

Pour éliminer au mieux le Cauchemar, vous allez devoir éviter les lances qu’il vous envoie, tout en évitant de vous faire charger et en évitant les doubles du Cauchemar tout aussi redoutables (utilisez l’Explosion d’Antea ici). Restez donc constamment mobile. Le plus efficace ici demeurent les attaques à distance d’Antea (Explosion ou Piège par exemple) et les coups de fusil de Red. A chaque fois que vous videz une barre de vie, courrez vers le Cauchemar pour le bannir.

Au bout de trois bannissements successifs, une longue cinématique se déclenche, provoquant le retour du Cauchemar transformé en Châtiment, encore plus énervé pour un second round de trois nouvelles barres de vie.

Phase 2

Les mécaniques de base sont reprises pour cette seconde phase. Mais ajoutées à cela, on pourra notamment retrouver des effusions sanguinolentes ou de vase pouvant vous ralentir (utilisez Antea dans ce cas) ou vous infliger de lourds dégâts si les explosions ont lieu dans votre périmètre. Le Châtiment va également envoyer des piques mobiles à travers le sol à vous d’esquiver au bon moment pour ne pas être touché. Utilisez votre jauge de Bannissement en combat dès que possible pour infliger des dégâts supplémentaires.

A chaque barre de vie vidée, Red se servira cette fois d’objets appartenant aux boss tués et liés à Déborah comme les Entraves de la Marionnettiste ou encore la Plume du gouverneur Haskell. Une fois les trois jauges vidées et le Châtiment banni une dernière fois, le combat s’achève.

Un Trophée se débloque alors et vous pourrez suivre la cinématique de fin que le jeu aura choisit pour vous. En effet, en fonction de vos serments à Antea (et de leur respect dans l’absolu) ainsi que vos choix lors des différents Cas de hantise, l’une des 3 fins principales se débloquera. Si vous souhaitez découvrir les autres fins, il vous faudra rejouer les Cas de hantise non élucidés avant le point de non-retour et changer drastiquement vos choix, ou carrément relancer une partie pour tout reprendre depuis le début avec des choix opposés.

Dans tous les cas, félicitations, vous avez terminé l’histoire principale de Banishers: Ghosts of New Eden ! Vous pouvez revenir à une sauvegarde antérieure pour finir votre exploration ou profiter des derniers instants de l’histoire proposée par DON’T NOD. Merci d’avoir suivi ce guide complet pour l’aventure principale. Plusieurs autres guides vous attendent pour le jeu, notamment concernant les collectibles mais aussi une grande Foire aux questions qui résume tout ce qu’il faut savoir sur l’univers du jeu.