Elle vient la nuit (Cas de Hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Conditions d’accès : Compléter la quête principale Une lueur dans les ténèbres

Vous déclenchez ce Cas de Hantise en entrant dans l’infirmerie du Fort Jericho probablement en suivant le Cas de Hantise Les souvenirs des tranchées. Vous y rencontrez un certain Cotton, mal en point et selon lui maltraité par le fantôme de son infirmière jusqu’alors bienveillante. Après la discussion, quittez l’infirmerie et rendez-vous à la caserne des militaires plus au nord-est. Ici, vous trouverez en face de vous une lettre et une clé ouvrant une tour de garde à l’ouest.

En partant, lisez la lettre accrochée à la porte de la caserne puis retournez à l’infirmerie pour apercevoir juste après celle-ci la tour de garde dont la porte au sommet des escaliers est désormais accessible grâce à la clé obtenue. Redescendez en suivant et suivez le chemin pour accéder au bureau de l’infirmière.

Fouillez tous les documents que vous trouverez avant de quitter l’infirmerie par la même porte et monter dans les montagnes par le sentier. Au bout de celui-ci, vous trouverez en bordure d’une étendue d’eau le cadavre de l’infirmière, Ann.

Une fois sur place, réalisez un rituel de Chant d’écoute puis allez exploser les pierres sur votre droite pour entrer dans une caverne. Suivez le chemin jusqu’à apercevoir un point de saut visible avec Antea. Une fois de l’autre côté, descendez d’un étage et continuez jusqu’à trouver un lierre insidieux à détruire.

Faites le tour de la salle par la gauche et abattrez des spectres. Montez dans le couloir au nord-est et détruisez la barricade tout en haut. Ouvrez ensuite le coeur insidieux depuis le bord de la falaise et visez les deux feux follets à gauche et à droite en contrebas puis derrière vous. Redescendez tout en bas et quittez la grotte par le sud.

Continuez jusqu’à atteindre une zone un peu ouverte et contournez les rochers par la droite pour apercevoir des rochers à détruire avec Antea. Derrière ceux-ci se trouve le journal de Ann. Une fois cet élément en poche, suivez le marqueur de quête pour rejoindre le bureau de l’infirmière dans le fort. Une fois sur place, examinez les médicaments posés sur la table principale et réalisez un rituel de Chant d’écoute grâce au journal.

L’infirmière ne voulant pas croire une seconde à sa mort, elle s’enfuit. Poursuivez-la dans la montagne puis parlez une seconde fois avec elle avant de la rejoindre elle et Cotton dans l’infirmerie et enfin prendre votre décision sur ce Cas de Hantise.

Vous pouvez choisir de Blâmer Cotton : vous contribuerez à la résurrection d’Antea.

: vous contribuerez à la résurrection d’Antea. Mais vous pouvez aussi choisir d’Élever ou de Bannir le fantôme de Ann : vous contribuerez à l’ascension d’Antea.

