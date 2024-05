Briser la chaine (Cas de Hantise) – Banishers: Ghosts of New Eden

Conditions d’accès : Blâmer le gouverneur Fairefax Haskell durant la quête Encre Noire

Note : Ce Cas de hantise Briser la chaine dispose d’une variante si vous avez choisi d’épargner le gouverneur Haskell durant la quête Encre noire. Dans ce cas, cette quête se nomme Mauvaise compagnie et inversera les rôles entre Phoebe et Ismail.

Interroger Phoebe et Ismail

Depuis le centre du Hameau des Herses, allez en direction du sud/sud-est pour trouver la boutique de Phoebe que vous rencontrez en entrant dedans. Après le dialogue, inspectez les traces de vin sur le sol du magasin puis dirigez-vous vers la maison de Phoebe située juste en descendant vers l’ouest. Une fois sur place, regardez l’alcool chaviré, les documents et les boutiques puis prêtez attention au mot disposé près de la cheminée. Retournez-vous et enlevez la toile spectrale sur le testament posé sur la table.

Ressortez de la maison et retournez au comptoir du magasin parler à Phoebe qui vous indique l’emplacement de l’appartement d’Ismail son employé, juste au-dessus du magasin. Allez-y en contournant le bâtiment par la gauche. Examinez les bottes à l’entrée, mais aussi la bible posée dans le pot par terre ainsi que la lettre posée sur le tabouret. Dirigez-vous ensuite vers le fond de la chambre et détruisez le chasse-fantômes puis jetez un œil par terre. En repartant, retirez la toile spectrale sur le buffet pour récupérer la clé de l’entrepôt de Phoebe.

Inspecter l’entrepôt à Covenant Beach

Redescendez pour tomber sur Ismail au comptoir de la boutique puis prenez la direction de l’entrepôt situé bien plus loin au nord-est. Il vous faudra pour cela atteindre la plage et croiser de nombreux spectres au passage. Une fois sur place, entrez dans le bâtiment en face et passez derrière le chariot et poussez le contre les étagères situées à gauche pour pouvoir monter et accéder à l’entrepôt.

Une fois dans le bâtiment, écoutez l’écho sur le baril devant vous puis descendez tout en bas et affrontez quelques spectres avant de passer sous les planches côté nord-ouest et trouver un ascenseur.

Une fois en haut, dirigez-vers vers la droite et libérez le coeur du lierre insidieux depuis l’étage. Ceci fait, passez par delà l’ascenseur et allez détruire le feu follet tout au bout du chemin. Faites demi-tour et redescendez dans la salle principale par l’autre côté et les étagères pour détruire le feu follet en direction de l’ascenseur et l’autre derrière les caisses dans le fond de l’entrepôt.

Entrez dans la zone jusqu’alors fermée et inspectez l’alcool renversé pour pouvoir activer un rituel de Chant d’écoute. Poussez ensuite la charrette sous l’étagère et grimpez récupérer un document tout en haut puis redescendez pour parler avec le fantôme de Bess, la femme d’Ismail. Une fois la conversation terminée, revenez à pied au Hameau des Herses et confrontez tout ce petit peuple pour prendre votre décision concernant ce Cas de hantise.

Vous pouvez choisir de Blâmer Ismail ou au choix de Blâmer Phoebe : contribue à la résurrection d’Antea.

ou au choix de : contribue à la résurrection d’Antea. Mais vous pouvez aussi choisir de Bannir ou d’Elever le fantôme de Bess : contribue à l’ascension d’Antea.

