Nous vous proposons ci-dessous un large éventail de jeux en monde ouvert à venir cette année et dans les années à venir sur PC, consoles et mobiles. Une sélection encore une fois non exhaustive de ce qui nous attend ces prochains mois.

Pax Autocratica

Développeur/éditeur : Multiverse / Multiverse

Multiverse / Multiverse Plateforme : PC

PC Date de sortie : 4 mars 2026 (en Accès Anticipé)

Autrefois connu sous le nom de Earth From Another Sun (EFAS), Pax Autocratica s’apprête à sortir en accès anticipé dans quelques semaines. Il s’agit d’un mélange entre simulation satirique d’une colonie totalitaire et d’un FPS roguelite avec de la construction de base, de la gestion de citoyens et du combat tactique à la première personne dans un monde de science‑fiction dystopique. Votre mission consistera à diriger vos citoyens et à étendre votre doctrine dans le premier secteur, Elysia, afin de le libérer de l’oppression du pouvoir en place. Gouvernez avec discernement, mais vous pourrez tout aussi bien promulguer des réformes tyranniques que bienveillantes, car chaque décision influencera la société, pour le meilleur comme pour le pire. Serez-vous le visionnaire ou le tortionnaire ? Une démo Prologue est déjà disponible sur Steam pour vous faire un avis.

Crimson Desert

Développeur/éditeur : Pearl Abyss / Pearl Abyss

Pearl Abyss / Pearl Abyss Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S

PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S Date de sortie : 19 mars 2026

Après une longue attente, il est bientôt là. Le nouveau projet très ambitieux de Pearl Abyss, Crimson Desert, pourrait bien devenir l’un des phénomènes de ce début d’année. Prenant la forme d’un action-RPG en monde ouvert mettant l’accent sur une narration cinématographique et des combats spectaculaires en temps réel, on va y incarner Kliff des Crinières Grises, un mercenaire plongé dans Pywel, un continent déchiré par les guerres, les intrigues politiques et des menaces surnaturelles. Le jeu va alors nous proposer une exploration libre dans une carte deux fois plus grande que celle de Skyrim, des quêtes scénarisées, mais aussi des affrontements impitoyables tout en proposant une grande variété d’environnements. Vous pourrez aussi chevaucher toutes sortes de montures comme des chevaux ou des loups, mais également des dragons et des machines. Utilisant le moteur propriétaire BlackSpace Engine, le titre proposera des graphismes époustouflants, avec une gestion réaliste de la physique et de la météo. Bref, une expérience qui semble gargantuesque et qui sera bientôt entre nos mains, d’autant plus que le jeu est déjà passé Gold.

SAND: Raiders of Sophie

Développeur/éditeur : Hologryph et TowerHaus / tinyBuild

Hologryph et TowerHaus / tinyBuild Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S

PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S Année de sortie : Mars 2026

SAND: Raiders of Sophie est un FPS plutôt original où vous construisez et pilotez d’immenses marcheurs mécaniques pour traverser les dunes post-apocalyptiques d’une planète autrefois rayonnante. Il nous faudra explorer, piller et récolter des ressources précieuses dans ce monde généré de façon procédurale, en créant et déployant des Tramplers à personnaliser de A à Z. Côté scénario, on suivra les aventures des Galiciens (citoyens d’une région de l’Empire austro-hongrois) dans cet univers alternatif en 1910. Ceux-ci reviennent sur les terres désolées de Sophie, pour y dénicher trésors oubliés et réparer les injustices. Vous pourrez jouer seul ou en équipe, en affrontant d’autres joueurs et joueuses, mais également d’anciens habitants morts-vivants. La sortie du jeu est désormais prévue pour mars 2026 sans plus de précision.

Gothic 1 Remake

Développeur/éditeur : Alkimia Interactive / THQ Nordic

Alkimia Interactive / THQ Nordic Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

PC – PlayStation 5 – Xbox Series Année de sortie : 1er trimestre 2026

Basé sur le jeu culte de Piranha Bytes sorti en 2001, Gothic 1 Remake nous promet une expérience de jeu enrichie et des graphismes retravaillés sous Unreal Engine 5. On y retrouve les aventures du Héros Sans Nom, condamné à perpétuité dans une colonie minière isolée de Khorinis par le Roi Rhobar II, qui devra tout faire pour survivre au milieu de créatures sauvages, de criminels dangereux et d’une invasion d’orques impitoyables. Le gameplay mise sur une exploration libre, la gestion des ressources et les interactions avec les habitants, tout en conservant l’essence du jeu original et en ajoutant des éléments modernes grâce aux nouvelles technologies. Une démo jouable vous permet déjà de découvrir le prologue du jeu, en attendant la sortie complète prévue début 2026 et qui promet plus de 50h de campagne.

Honeycomb: The World Beyond

Développeur/éditeur : Frozen Way / Snail Games USA et Frozen District

Frozen Way / Snail Games USA et Frozen District Plateforme : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S

PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S Année de sortie : 1er trimestre 2026

Honeycomb: The World Beyond est un jeu de survie en bac à sable où l’on incarne Hennessy, bio-ingénieur en mission sur la planète alien Sota7. Entre exploration et défis de bio-ingénierie, il faudra croiser plantes et animaux, récolter des ressources, fabriquer des objets et mener des expériences pour créer de nouvelles espèces. Dans ce vaste monde aux biomes variés, la survie reposera sur la découverte de l’environnement et la construction d’une base capable de faire face aux conditions locales dans un mélange de survie semi-exigeante et de science-fiction, préférant l’exploration aux combats. Le jeu s’est vu repoussé, mais sortira au 1er trimestre de cette année.

Samson

Développeur/éditeur : Liquid Swords / Liquid Swords

Liquid Swords / Liquid Swords Plateforme : PC – Consoles (dans un second temps)

PC – Consoles (dans un second temps) Date de sortie : Début 2026

Samson est un jeu d’action développé par le studio suédois fondé par Christofer Sundberg, créateur de la licence Just Cause. Au sein de la ville de Tyndalston, on suit l’histoire sombre et violente de Samson McCray, un homme contraint de rembourser d’énormes dettes s’il souhaite sauver sa sœur. Pour y parvenir, il va alors enchaîner les petits boulots variés tout en sachant que s’il n’atteint pas le quota journalier que lui ont imposé ses créanciers, cela aura un fort impact sur la suite, d’autant plus que trop semer le chaos en ville va réduire de manière importante son champ d’action face aux forces de l’ordre qui ne lui feront aucun cadeau.

Outbound

Développeur/éditeur : Square Glade Games / Square Glade Games

Square Glade Games / Square Glade Games Plateforme : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Switch – Switch 2

PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Switch – Switch 2 Année de sortie : 2e trimestre 2026

Outbound est un jeu d’exploration et de construction en monde ouvert dans un futur proche utopique. Le but est de transformer un simple camping-car vide en une base mobile personnalisée, mais surtout auto-suffisante, grâce à un système modulaire. À vous de construire, décorer et améliorer l’intérieur et l’extérieur du véhicule, tout en scannant l’environnement, récupérant des ressources, cultivant et développant des technologies pour alimenter votre maison sur roues avec différentes énergies, notamment renouvelables. Le gameplay devrait encourager l’exploration libre dans des biomes variés, seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs et joueuses et avec une progression sans combat, mais plutôt à l’atmosphère tranquille propre aux road-trips initiatiques. Notez qu’une édition physique et même un collector à 80€ sont prévus.

Fable

Développeur/éditeur : Playground Games / Xbox Game Studios

Playground Games / Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate et PC) – PS5

PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate et PC) – PS5 Date de sortie : Automne 2026

Il y a plus de 20 ans, la trilogie Fable a su apporter sa pierre à l’édifice des RPG fantasy. Ce n’était donc pas très étonnant de voir revenir la licence un jour, sous la forme d’un reboot développé par Playground Games (plutôt habitué aux jeux de voiture Forza Horizon). Le jeu prendra place dans l’univers d’Albion, aux commandes d’un personnage devant affronter une ancienne menace de retour. Fable mêlera action, mécaniques de combat, de RPG et une bonne dose d’humour à l’anglaise, tel qu’on a pu le découvrir lors du dernier Developer Direct qui lui était largement consacré. Le jeu sortira dès cet automne 2026 sur PC, Xbox Series X/S et PS5 et dès son lancement dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC.

Grand Theft Auto VI

Développeur/éditeurs : Rockstar North / Rockstar Games et Take Two Interactive

Rockstar North / Rockstar Games et Take Two Interactive Plateformes : PlayStation 5 – Xbox Series

PlayStation 5 – Xbox Series Date de sortie : 19 novembre 2026

Cette fois, c’est la bonne ? Après plusieurs reports, ce qui sera forcément l’une des plus importantes tractations financières et médiatiques lors de sa sortie effective, se fait désirer. Pour l’heure prévu pour le 19 novembre 2026, Grand Theft Auto VI (GTA 6 pour les intimes) mettra en scène Lucia et Jason, un couple se livrant au crime et autres activités illégales au cœur de l’état fictif de Leonida, en Floride, dans une version moderne du célèbre duo Bonnie & Clyde. Un monde ouvert gargantuesque est forcément attendu par les fans de la licence, mais on espère surtout que le jeu ne laissera pas son analyse satirique de la société d’aujourd’hui, qui a considérablement évoluée depuis la sortie de GTA V, au détriment d’un traitement trop lisse et aseptisé. Réponse en fin d’année, on l’espère.

Tomo: Endless Blue

Développeur/éditeur : Onibi / Onibi

Onibi / Onibi Plateformes : PC – Switch 2 (cible)

PC – Switch 2 (cible) Date de sortie : Fin 2026

Dévoilé en avril dernier, Tomo: Endless Blue clôturera notre sélection des jeux en monde ouvert à venir de la meilleure des manières, puisqu’il est français (le studio étant basé à Bordeaux), avec un titre prenant la forme d’un action-RPG en monde ouvert qui ressemble à un étrange mix entre Pokémon et Minecraft. Au cœur d’un monde mystérieux et onirique, vous incarnerez un personnage capable de se lier d’amitié avec des Tomo, des créatures semblables à des Pokémon et qui vivent en harmonie sur des îles éparpillées, très distinctes les unes des autres, mais surtout générées de manière procédurale. Vous pourrez ainsi combattre à leurs côtés dans des affrontements en temps réel, tout en prenant le temps de crafter plein de choses utiles à votre aventure, donc des véhicules terrestres, aériens, mais aussi maritimes. Le jeu est encore loin de sortir, puisqu’il est prévu pour la fin d’année. En attendant, une campagne Kickstarter sera prochainement lancée pour soutenir le projet.

Under a Rock

Développeur/éditeur : Nordic Trolls / Gameforge 4D GmbH

Nordic Trolls / Gameforge 4D GmbH Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

PC – PlayStation 5 – Xbox Series Année de sortie : Prochainement en accès anticipé

Under a Rock est une aventure coopérative complètement décalée dans un vaste monde ouvert rempli de biomes colorés, de créatures étranges et de technologies improbables. Vous incarnerez un ou une aventurière du 19ᵉ siècle qui a échoué dans un monde mystérieux, une sorte de pays caché renfermant des espèces animales ayant évolué différemment de celles que l’on connaît. Après une sortie repoussée, le jeu est toujours activement en développement, en témoignent les nombreux messages sur leurs réseaux sociaux officiels. Under a Rock mise sur le plaisir de la découverte et l’imprévu, dans un univers où tout peut arriver, d’autant plus que chaque région a ses propres règles, dangers et surprises, incitant à expérimenter plutôt qu’à suivre un chemin tout tracé. Il faudra donc patienter encore pour explorer ce monde étrange seul ou jusqu’à dix en coopération locale ou en ligne, le tout propulsé par l’Unreal Engine 5.

The Blood of Dawnwalker

Développeur/éditeur : Rebel Wolves / Bandai Namco

Rebel Wolves / Bandai Namco Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S

PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S Année de sortie : 2026

2026 Pour en savoir plus

L’un des action-RPG les plus attendus de l’année, The Blood of Dawnwalker s’est montré régulièrement ces derniers mois, en confirmant au passage sa sortie pour cette année. On va y incarner Coen, un homme qui va devenir par la force des choses un Pénombral (Dawnwalker), un être mi-homme mi-vampire, aux pouvoirs étonnants. Le jour, vous disposerez de votre apparence humaine pour tenter d’avancer dans votre quête, mais la nuit, votre malédiction vous permettra d’utiliser les pouvoirs de vampire, avec toutes les conséquences que cela suggère pour vos compères et votre environnement. Le jeu, qui tourne sous Unreal Engine 5, prend place en Europe au XIVᵉ siècle et devrait vous proposer des romances ainsi que de multiples possibilités d’aborder une situation.

Stormforge

Développeur/éditeur : Roboto Games / Roboto Games

Roboto Games / Roboto Games Plateforme : PC

PC Année de sortie : 2026

Stormforge est un jeu de survie et de crafting fantasy en monde ouvert proposant une expérience multijoueur stratégique axée sur la construction, la défense et les affrontements à grande échelle dans un univers fantastique en constante évolution et généré procéduralement. Vous incarnez un stormforge, un être capable de braver et d’exploiter la puissance des tempêtes magiques pour survivre et faire prospérer le monde de Sorana, en maniant une grande variété d’armes de mêlée, à distance ou magiques pour éliminer les créatures menaçant votre planète. Vous pourrez jouer seul ou avec jusqu’à sept autres personnes afin de bâtir des forteresses, gérer vos ressources et de coordonner vos actions pour repousser des vagues d’ennemis toujours plus redoutables. Le jeu a passé une nouvelle phase d’alpha playtest en décembre dernier, pour une sortie prévue en 2026.

Subnautica 2

Développeur/éditeur : Unknown Worlds Entertainment / Krafton

Unknown Worlds Entertainment / Krafton Plateformes : PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass)

PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass) Année de sortie : 2026 (en accès anticipé)

Unknown Worlds a subi bien des déboires l’an passé, en conséquence d’un conflit entre l’ancienne direction du studio et leur maison mère, Krafton. Subnautica 2 devait sortir en accès anticipé l’an passé, mais le jeu s’est vu repoussé pour atterrir en 2026, sans plus de précision, mais toujours à l’aide d’un accès anticipé. Jouable en solo ou en multijoueur jusqu’à 4 joueurs et joueuses pour la première fois dans la série, on pourra vivre une véritable aventure de survie sous-marine dans un tout nouveau monde océanique extraterrestre que l’on pourra visiter en construisant et en améliorant des équipements pour aller toujours plus loin et percer les plus profonds secrets des abysses.

Exoborne

Développeur/éditeur : Sharkmob AB / Level Infinite

Sharkmob AB / Level Infinite Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S

PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S Année de sortie : 2026 ?

D’abord prévu pour l’année dernière, Exoborne pourrait sortir cette année. Sous ses airs de shooter multijoueur en monde ouvert qui mise tout sur l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes (tornades, tempêtes, vents violents) on va retrouver combats et stratégies sur de grandes cartes verticales et destructibles, propices à une grande mobilité ou encore aux embuscades. Avec un mélange d’exploration, d’extraction, mais aussi de PvP par équipe de 3 joueurs et joueuses, le jeu mettra aussi l’accent sur la personnalisation de l’équipement et des compétences, au cœur d’une version dystopique des États-Unis. Mais, y a-t-il encore une place pour lui ?

Terminator: Survivors

Développeur/éditeur : Nacon Studio Milan / Nacon

Nacon Studio Milan / Nacon Plateformes : PC (2026) – PlayStation 5 – Xbox Series X/S (TBA)

PC (2026) – PlayStation 5 – Xbox Series X/S (TBA) Année de sortie : 2026

Présenté comme un jeu de survie en monde ouvert inspiré de l’univers post-apocalyptique de la saga, Terminator: Survivors plongera le joueur juste après les événements de Terminator 2 : Le Jugement Dernier, dans un monde dévasté où l’humanité tente de survivre face aux machines de Skynet. On va alors devoir collecter des ressources, construire une base et affronter aussi bien les redoutables Terminators que les multiples dangers de cet environnement hostile. Annoncé en 2022 et initialement prévu en 2025 en accès anticipé sur PC, le jeu devait être jouable en solo ou avec jusqu’à trois autres joueurs et joueuses. Le studio a cependant annoncé en fin d’année dernière que le jeu devrait bien sortir en 2026 directement en version 1.0, supprimant donc son accès anticipé mais également son aspect coopératif en ligne, le jeu devenant donc uniquement solo.

The God Slayer

Développeur/éditeur : Pathea Games / Pathea Games

Pathea Games / Pathea Games Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S

PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S Année de sortie : 2027

The God Slayer est un action-RPG en monde ouvert développé par Pathea Games, le studio à l’origine de My Time at Portia et My Time at Sandrock, qui change ici radicalement de ton pour proposer une aventure sombre et épique dans le cadre du programme ChinaHero Project. Le jeu se déroule dans un univers chinois à l’esthétique steampunk, dominé par les Célestes, des dieux tyranniques qui exploitent l’énergie vitale des humains, le Qi, afin de préserver leur immortalité. On y incarnera Cheng, un Elemancer dont la famille a été massacrée lors d’un événement tragique connu sous le nom de God Fall, déclenchant une quête de vengeance autant qu’un combat pour libérer son peuple, en maîtrisant cinq éléments, le feu, l’eau, la terre, le métal et le bois, dans de multiples arcs narratifs.

Project TAL

Développeur/éditeur : Madngine/ Wemade Max

Madngine/ Wemade Max Plateformes : PC – Consoles

PC – Consoles Année de sortie : 2027

Les studios coréens veulent prouver depuis plusieurs mois qu’il faudra compter sur eux dans les années à venir, à en croire par exemple le succès de Shift Up avec Stellar Blade ou avec le très attendu Crimson Desert signé Pearl Abyss. Madngine voudrait bien être l’un des précurseurs de demain avec son Project TAL, un action-RPG ambitieux jouable en solo qui puise son inspiration dans la mythologie coréenne traditionnelle et les masques Tal ancestraux. Le gameplay va notamment miser sur un système de combat dynamique avec la possibilité d’escalader des créatures gigantesques pour frapper leurs points faibles (tel qu’on pourrait le faire dans un Shadow of the Colossus ou dans les Monster Hunter). Reste à juger sur pièce, mais pas tout de suite, Project: TAL n’étant prévu pas avant 2027.

Honor of Kings: World

Développeur/éditeur : TiMi Studios / Tencent

TiMi Studios / Tencent Plateforme : PC

PC Année de sortie : Inconnue

Honor of Kings: World est un RPG d’action en monde ouvert inspiré de l’univers du célèbre MOBA chinois Honor of Kings. Développé par TiMi Studio Group, il proposera une aventure narrative avec des combats en temps réel dynamiques contre d’énormes boss dans de vastes régions puisant dans la mythologie chinoise. Ce spin-off va alors miser sur l’exploration et une mise en scène soignée. Annoncé il y a plusieurs années, le jeu a donné des nouvelles cet été lors de l’ONL de la Gamescom, mais ne dispose toujours pas d’une date de sortie. Nous avons pu l’essayer pendant une heure lors du salon à Cologne et, malgré quelques incertitudes, le jeu nous a quand même semblé assez solide.

Light No Fire

Développeur/éditeur : Hello Games / Hello Games

Hello Games / Hello Games Plateforme : PC (et sûrement consoles)

PC (et sûrement consoles) Année de sortie : Inconnue

Light No Fire est le nouveau projet ambitieux solo ou coopératif de Hello Games (No Man’s Sky). Plein de promesses, le jeu devrait nous proposer un immense monde ouvert gorgé de fantasy équivalent à une planète entière, intégralement explorable. Le jeu, très ambitieux dans sa structure, mise sur la survie, l’exploration, la coopération et la progression communautaire, dans un univers médiéval peuplé de créatures gigantesques et de civilisations anciennes. Vous pourrez choisir d’explorer votre monde à pied, à cheval ou même en volant, tout en prenant le temps de construire des camps, de commercer ou de cartographier des zones encore inexplorées. Un poids sur les épaules d’Hello Games tout de même : il faut que le lancement de Light No Fire ne soit pas aussi cabossé que celui de No Man’s Sky, malgré un suivi exemplaire depuis de nombreuses années.

ASKET

Développeur/éditeur : Arhaika / Arhaika

Arhaika / Arhaika Plateforme : PC

PC Période de sortie : Inconnue

ASKET est un jeu de survie multijoueur et shooter en monde ouvert qui mêle action et simulation, où il faut survivre dans une atmosphère hostile inspirée d’une époque post-soviétique alternative. Développé par une seule personne et encore en phase précoce de développement, le jeu avait d’abord été annoncé pour la fin d’année 2025 mais ne dispose plus de période de sortie. ASKET proposera une histoire et un gameplay évolutifs, avec un large arsenal d’armes classiques et d’armes à feu, ainsi qu’une gestion des besoins vitaux poussée. L’accent est mis sur l’exploration libre, la gestion des ressources et la coopération entre survivants pour affronter un environnement aussi dangereux qu’imprévisible.

Project: The Perceiver

Développeur/éditeur : 17ZHE Studio / Papergames

17ZHE Studio / Papergames Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 Année de sortie : Inconnue

Annoncé il y a plus de trois ans, Project: The Perceiver prendra la forme d’un jeu d’action-aventure dans un monde ouvert fantastique où les masques jouent un rôle central, offrant différentes capacités et apparences aux personnages. On y incarnera le Maître de Varietas, évoluant dans un univers chaotique où croyances et idéaux s’opposent au cœur d’une période inspirée de la dynastie Xuantang. L’expérience promet des combats dynamiques à l’épée, des rencontres variées et l’exploration de secrets dissimulés, le tout rythmé entre exploration, séquences de plateformes et affrontements épiques. Nous n’avons pas de nouvelles régulières, mais le jeu est toujours en développement si l’on en croit les réseaux sociaux officiels.

Ananta

Développeur/éditeur : Thunder Fire Studios / NetEase Games

Thunder Fire Studios / NetEase Games Plateformes : PC – PlayStation 5 – Android – iOS

PC – PlayStation 5 – Android – iOS Année de sortie : Inconnue

Autrefois appelé Project Mugen, Ananta se fait toujours désirer. Après avoir officiellement annoncé qu’il ne serait pas un gacha mais plutôt un action-RPG en monde ouvert en free-to-play, le jeu en a profité pour se montrer à travers plusieurs vidéos de gameplay en 2025 montrant ses environnements urbains où la liberté de mouvement semble totale, avec la possibilité de conduire voitures et motos. Ananta se déroule en effet dans une métropole futuriste mêlant modernité, surnaturel et verticalité pointue, avec un fort accent sur la mobilité grâce à des déplacements acrobatiques entre les immeubles. On attend toujours des nouvelles d’une sortie prochaine, à l’aube d’autres sorties qui n’abandonneront pas leur côté gacha, elles, comme Neverness to Everness ou Arknights: Endfield.

Neverness to Everness

Développeur/éditeur : Hotta Studio / Perfect World Entertainment

Hotta Studio / Perfect World Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 5 – iOS – Android

PC – PlayStation 5 – iOS – Android Date de sortie : Inconnue

Les gacha débarquent décidément en force et semblent vouloir happer tout votre temps cette année. Neverness to Everness sera lui aussi un action-RPG en monde ouvert de type gacha, donc un free-to-play, développé par le studio à l’origine de Tower of Fantasy. L’aventure se déroule dans un univers moderne aux touches surnaturelles, où l’on peut basculer vers un autre plan pour y affronter des esprits. Le jeu permettra d’invoquer une grande variété de personnages, avec un système de combat misant sur l’action rapide et les changements fréquents de héros en plein affrontement. On pourra aussi explorer librement la ville en véhicules et quelques mini-jeux seront au programme. À noter qu’une phase de bêta en français est prévue prochainement.

The Witcher IV

Développeur/éditeur : CD Projekt Red / CD Projekt Red

CD Projekt Red / CD Projekt Red Plateformes : Inconnues

Inconnues Année de sortie : Inconnue

On a pu le découvrir à plusieurs reprises l’an dernier, The Witcher IV est le prochain grand chapitre de la saga emblématique développée par CD Projekt RED, succédant à The Witcher III: Wild Hunt. Développé sous Unreal Engine 5, le jeu promet un monde ouvert encore plus immersif et narratif, centré autour de Ciri en tant que protagoniste principale, plusieurs dizaines d’années après les événements dépeints dans le précédent jeu. Fidèle à l’esprit mature, sombre et riche en lore de la série, The Witcher IV devrait mettre l’accent sur des quêtes profondes, une écriture soignée et des choix influençant le déroulement de l’histoire. D’ailleurs, la carte devrait être aussi grande que celle de The Witcher III ce qui laisse présager une aventure très généreuse.

Chrono Odyssey

Développeur/éditeur : Chrono Studio / Kakao Games

Chrono Studio / Kakao Games Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S

PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S Année de sortie : Inconnue

Véritable MMORPG fantastique au cœur d’un monde ouvert immense et dynamique, Chrono Odyssey est lui aussi conçu avec l’Unreal Engine 5. Le jeu se démarque par l’usage du voyage temporel comme mécanique clé de gameplay et de narration. Un outil mystérieux, le Chronotector, permettra de manipuler l’espace-temps, même en plein combat. Les joueurs et joueuses pourront explorer et mener des batailles stratégiques contre une étrange menace venue d’ailleurs. Après être réapparu lors du dernier Summer Game Fest, le jeu a passé une phase de bêta fermée l’été dernier, mais ne dispose toujours pas d’une date de sortie.

Varsapura

Développeur/éditeur : HoYoverse

HoYoverse Plateformes : Inconnues

Inconnues Période de sortie : Inconnue

Fraîchement dévoilé en fin d’année dernière avec une vidéo d’une demi-heure, Varsapura est un nouveau jeu de l’industrie HoYoverse (Genshin Impact, Petit Planet, etc.). Mais cette fois, le jeu semble arborer un thème relativement différent, avec des environnements très contemporains, et en toile de fond, une organisation au cœur d’événements étranges. On retrouvera des compétences spéciales pour le personnage principal ainsi qu’une attaque ultime, ce qui évoque un gameplay proche des autres jeux HoYoverse. La ville semble assez étendue, et des phases de type infiltration et de dialogues à choix semblent compléter l’expérience qui ne semble pas encore prête à livrer tous ses secrets.

Rooted

Développeur/éditeur : Headlight Studio / Headlight Studio

Headlight Studio / Headlight Studio Plateformes : PC

PC Date de sortie : Inconnue

Rooted se présente comme un jeu de survie et de simulation situé dans un monde post-apocalyptique, au début des années 2100, après une guerre bactériologique d’ampleur mondiale. Fidèle aux codes du genre, les joueurs et joueuses y incarneront l’un des derniers survivants dans une expérience qui reposera sur l’exploration, la récupération de ressources, la construction et l’adaptation permanente, en exploitant les vestiges d’un monde en ruines et en affrontant une nature redevenue sauvage au cœur de zones toujours extrêmement dangereuses. Jouable en solo comme en coopération, Rooted promet un monde vivant, influencé par des événements communautaires et une atmosphère tendue qui mettra à l’épreuve chaque décision de survie. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais le jeu est prévu sur PC.

Soulframe

Développeur/éditeur : Digital Extremes / Digital Extremes

Digital Extremes / Digital Extremes Plateformes : PC

PC Date de sortie : Inconnue

Les créateurs de Warframe présentent leur nouveau RPG d’action fantastique multijoueur, Soulframe. Ce titre qui sera disponible en free-to-play se déroulera sur l’île de Midrath, où les joueurs incarnent des Hérauts qui vont devoir unir la puissance de leurs Pactes, de leurs Armes et de leurs Vertus pour combattre la corruption et libérer les territoires assiégés. Exploration ouverte, combats de mêlée et magie sont au programme de ce jeu jouable en solo ou en coopération jusqu’à trois joueurs et joueuses. La sortie finale est prévue pour la fin d’année 2026 et l’équipe propose régulièrement des tests en pré-alpha sur leur site internet.

Forest 3

Développeur/éditeur : Endnight Games / Endnight Games

Endnight Games / Endnight Games Plateforme : PC

PC Année de sortie : Inconnue

Endnight Games, les créateurs de The Forest (2018) et de Sons of the Forest (2024) ont profité des derniers Game Awards pour annoncer brièvement leur prochain titre, Forest 3. Fait étonnant, d’après les premières et maigres informations, nous laisserons de côté le contexte assez typique de la licence pour cette fois prendre la direction de l’espace, où l’on errerait sur une planète hostile à explorer dans le but de remettre en état notre vaisseau et de s’échapper le plus vite possible. D’après les images, notre personnage pourra compter sur un bras robotique et divers équipements pour repérer, analyser et récolter les ressources nécessaires à sa survie.

Horizon Steel Frontiers

Développeur/éditeur : NCSoft Corporation / NCSoft Corporation

NCSoft Corporation / NCSoft Corporation Plateformes : PC – iOS – Android

PC – iOS – Android Date de sortie : Inconnue

Horizon Steel Frontiers est le premier MMORPG dans l’univers de la licence phare de PlayStation, Horizon. Longtemps en rumeur, le titre développé et édité par NCSoft Corporation, en collaboration avec Guerrilla Games et Sony Interactive Entertainment, étendra donc l’univers déjà riche d’Horizon Zero Dawn et d’Horizon Forbidden West grâce à une expérience en ligne que l’on peut imaginer assez massive. Le jeu se déroulera dans les Deadlands, une vaste région inspirée des paysages désertiques de l’Arizona et du Nouveau-Mexique, aux environnements sauvages et aux décombres de l’ancienne civilisation. On pourra créer un personnage au passif personnalisable, qu’il soit Nora, Tenakth, Oseram ou membre d’autres tribus, à travers une aventure mixant exploration, survie et affrontements contre les redoutables machines futuristes, seul ou à plusieurs. Il faut cependant noter qu’à date, le jeu n’est pas prévu sur PlayStation 5.

NO LAW

Développeur/éditeur : Neon Giant / Krafton

Neon Giant / Krafton Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S

PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S Date de sortie : Inconnue

Encore assez discret, NO LAW pourrait bien avoir des arguments pour convaincre. Prenant la forme d’un jeu de tir à la première personne assez narratif et immersif, le jeu va nous plonger dans Port Desire, une métropole portuaire type cyber-noire où règnent en maîtresses la violence et l’anarchie. On va y incarner un certain Grey Harker, un ancien militaire grièvement blessé qui aspire au repos après une vie passée sur le front, mais qui se retrouve rapidement entraîné dans une quête de vengeance à la suite d’événements désastreux. Ici, pas de loi et chaque action compte. Le gameplay va tenter de mêler combats intenses, furtivité, verticalité et améliorations militaires fort utiles. NO LAW n’a pas encore de date de sortie confirmée pour l’instant, mais reste disponible en wishlist sur Steam.

Atomic Heart 2

Développeur/éditeur : Mundfish / Mundfish

Mundfish / Mundfish Plateformes : PC – Consoles

PC – Consoles Date de sortie : Inconnue

Annoncé à l’occasion du Summer Game Fest 2025, Atomic Heart 2 nous replongera au cœur d’une URSS alternative et rétrofuturiste, très probablement une nouvelle fois aux commandes du Major P-3. L’occasion de découvrir une toute nouvelle histoire avec de nouveaux protagonistes, une liberté qui semble accrue aux quatre coins du globe ainsi que de nouvelles mécaniques inspirées des RPG. Le jeu semble bouger de manière plus fluide que le premier opus souvent jugé un peu lourd, et on devrait retrouver la capacité d’associer les capacités du gant aux armes à feu ou de corps à corps, le tout agrémenté de nouveaux pouvoirs.

Of Peaks and Tides

Développeur/éditeur : CyancookGames / Cyancook Games

CyancookGames / Cyancook Games Plateforme : PC

PC Année de sortie : Inconnue

Of Peaks and Tides est un jeu de survie et de crafting en monde ouvert qui mêle la mythologie orientale ancienne à une approche libre de la survie et de l’artisanat. Développé sous Unreal Engine 5, le jeu nous plongera au cœur d’un archipel aux paysages contrastés en plaçant l’exploration au cœur de l’expérience avec une physique réactive où chaque geste peut influencer l’environnement. À vous de collecter des ressources, de fabriquer vos outils et armes, mais également de construire des abris et de faire face à des événements naturels comme les crues, tempêtes de sable ou les saisons changeantes. Les combats que vous mènerez miseront sur l’action, tandis que vous pourrez jouer seul ou en coopération en ligne.

Silver Palace

Développeur/éditeur : Silver Studio / Elementa

: Silver Studio / Elementa Plateformes : PC – iOS – Android

PC – iOS – Android Année de sortie : Inconnue

En tant qu’action-RPG en monde ouvert conçu sous Unreal Engine 5, Silver Palace arbore une esthétique semblable à celle des gachas, mais nous placera cette fois dans la peau d’un ou d’une détective. Grâce à l’aide de plusieurs personnages, on va avoir pour mission d’enquêter sur une série de crimes et de mystères au sein de Silvernia, une ville à l’architecture victorienne devenue prospère grâce au Silverium, une énergie mystérieuse. Le cœur de l’expérience repose sur des combats dynamiques, une forte dimension narrative et l’exploration de quartiers très riches visuellement. Le jeu nous proposera une bêta prochainement, de quoi espérer une sortie dans quelques mois ?

Les mondes ouverts n’ont donc pas fini de remplir nos bibliothèques vidéoludiques dans les années à venir. N’oublions pas qu’il ne s’agit ici que d’une vaste sélection, mais que d’autres jeux sont en préparation, bien qu’ils n’aient pas donné de nouvelles depuis longtemps, comme DokeV, Ballad of Antara, Blackfrost: The Long Dark 2, Project Awakening, State of Decay 3, The Elder Scrolls VI, Ark II ou encore Beyond Good and Evil 2. D’autres nouveaux jeux pourraient aussi compléter cette sélection, comme The Vernyhorn ou bien The Path Into the Abyss. Enfin, d’autres productions sont déjà en cours de développement dans l’ombre, bien que non officiellement dévoilées, comme la suite de Hogwarts Legacy ou encore le jeu Iron Man par EA Motive. Et, vous, quels jeux en monde ouvert attendez-vous le plus ces prochains mois ?