Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Passe de combat, Gameplay, Carte… Toutes les nouveautés de la mise à jour de lancement de cette saison « Collecte Effrenée »

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Après un événement très fort narrativement parlant au cœur du week-end, Fortnite a lancé la Saison 3 de son Chapitre 7 il y a quelques jours. Une saison baptisée Collecte effrénée et qui nous lancera à la poursuite des Esprits, des petits êtres vagabondant ou se cachant dans les coffres à fouiller, et qui vous donneront des facultés spéciales comme de la régénération de bouclier, des explosions en cas de tir qui fait mouche, ou un semblant d’invisibilité pendant une recharge. Après avoir analysé toutes les nouveautés de gameplay, le passe de combat et la nouvelle carte de l’île, voici tout ce qu’il faut retenir pour le lancement de cette saison 3.

Fortnite chapitre 7 saison 3
Fortnite Battle Royale Chapitre 7 Saison 3 - Illustration

Nous vous présenterons ici toutes les nouveautés de cette nouvelle saison, que ce soient les nouveautés de gameplay, mais aussi le passe de combat, en passant par les ajouts des Esprits aux mécaniques de jeu ainsi que les extractions par le bus, une nouveauté sympathique. Notez que le passe de combat sera actif jusqu’au 19 août prochain, soit un ensemble de 10 semaines complètes.

Le Point Zéro remet tout à plat

Avant de démarrer avec les nouveautés de cette saison, un mot sur les événements de lore qui se sont joués ce week-end. Après une « Rivalités » de près de deux mois, le Roi des glaces a triomphé sur La Fondation, qui s’est faite désagréger. On pourrait la retrouver un peu plus tard selon les rumeurs. Le Roi des glaces a ensuite été à son tour « congédié » par le Voyageur noir, qui voulait terminer son terrible dessein de rassembler tous les éclats du Point Zéro.

Ceci fait, la carte s’est profondément remaniée, arborant une forme totalement différente et des biomes presque tous renouvelés. Mais surtout, on a appris que le Voyageur, que l’on pensait venir d’une autre réalité, n’était en fait que Geno (interprété par Ben Starr), le plus grand antagoniste que l’on avait que brièvement aperçu depuis plusieurs chapitres. Jones en a d’ailleurs fait les frais et est désormais entre la vie et la mort sur l’île. Un trailer a même été diffusé en ce sens, avec Geno l’observant derrière ses « collègues » qui ignorent tout de sa véritable identité.

Une toute nouvelle carte !

Une fois n’est pas coutume, les cartes changent rarement en cours de chapitre. Cette saison fera exception, puisque la carte a été complètement réimaginée pour le lancement de cette saison 3, avec de nouveaux biomes, de nouveaux lieux-dits et donc de nouveaux repères à apprendre. Bienvenue sur la Côte brisée.

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La nouvelle carte de Fortnite Chapitre 7 Saison 3 « Collecte effrénée »

On constate donc que seuls Escasse Expresso et Wonkeeland sont de retour, modifiés, et déplacés sur la carte. Tous les autres lieux-dits sont nouveaux, comme le Canal Caniculaire ou le Sanctuaire Prospère. Une zone largement aquatique se trouve au sud de l’île, tandis que la zone d’ouest en est, est plutôt désertique.

Un nouveau passe de combat

Pour cette troisième saison du Chapitre 7, 8 nouveaux skins intègrent le Passe de combat, déblocables par deux pour certains à des niveaux prédéfinis, avec deux belles surprises dont le retour de Slone et l’arrivée de John Wick.

Fortnite passe de combat collecte effrenee 8

Fortnite – Passe de combat « Collecte effrénée »

Les skins disponibles cette saison sont les suivants :

  • Le Gardien, débloqué dès l’obtention du passe de combat et que vous pouvez personnaliser
  • La lame du vide
  • Cluster
  • PJ Heatwave
  • Wolfe
  • Dylan
  • Slone de l’Avant-Garde
  • John Wick, en fin de passe de combat

Pour rappel, le passe de combat coûte désormais 800 V-Bucks (pour le même prix qu’avant) et qu’il ne vous en rapportera plus que 800 contre 1500 auparavant, sans V-Bucks supplémentaires dans les paliers bonus. Vous pouvez une fois de plus débloquer un bonus de lancement si vous achetez le passe de combat dans la semaine du lancement de la saison. Vous pourrez ainsi déverrouiller la tenue Dylan la chasseuse dorée et ses accessoires (planeur hors-bord marbré, pioche tronçonneuse venimeuse, accessoire de dos étui chérubin doré) avec votre achat du Passe de combat ou votre abonnement au Club de Fortnite. L’offre est valable pour tout achat du 06 au 14 juin à 5h59 heure française, donc ne traînez pas.

Fortnite collecte effrenee launchweekbonus fr 9

Récompenses bonus de lancement – Fortnite Collecte Effrénee

Les Esprits sont de retour !

Les Esprits refont leur apparition sur l’île, mais cette fois avec de nouvelles compétences. Vous pouvez les trouver un peu partout, au sol, déambulant ou même dans des coffres, et pouvez les ramasser. Équipez un esprit sur votre dos pour obtenir de nouvelles capacités, mettez-en d’autres dans votre inventaire pour échanger en cours de partie, faites progresser leur niveau mais surtout pensez à les exfiltrer pour les ajouter à votre collection et gagner de la poussière spirituelle, à dépenser pour invoquer des esprits depuis le menu principal ou pour acheter des améliorations, comme des extracteurs portables ou du gain d’XP, directement depuis les kiosques d’esprits aux sites d’extraction.

Il existe trois façons clés pour faire évoluer vos Esprits : l’exploration (trouver et ouvrir des coffres), les éliminations (abattre et éliminer des adversaires) et par extraction (extraction de lutins). Améliorez vos Esprits au niveau 5 (maximum) pour les maîtriser. C’est cette maîtrise qui débloquera des récompenses de progression au fil de la saison.

Fortnite collecte effrenee infographie fr 10

Ce qui vous attend dans Fortnite Collecte effrenée

Un guide complet sur ces esprits, les sites d’extraction et les possibilités qui vous attendent est en préparation. Vous pouvez même en équiper un avant même de lancer une partie pour profiter de ses pouvoirs dès le saut du bus. Parmi les pouvoirs disponibles, certains peuvent vous entourer d’un bouclier, vous rendre temporairement invisible ou vous conférer un puissant bonus de dégâts. De plus, des esprits plus rares, comme ceux du Point Zéro, peuvent complètement changer le cours d’une partie, mais ils restent extraordinairement rares.

On retrouvera notamment l’Esprit fantôme, l’Esprit de l’eau, l’Esprit du feu, l’Esprit de la Terre, l’Esprit de Canard, l’Esprit Démoniaque, l’Esprit Onirique, l’Esprit du Point Zéro, l’Esprit de Punk ou encore l’Esprit Royal. D’autres esprits sont à découvrir au fil de la saison et chacun disposera de plusieurs variantes. Certains seront même de variété Rare et d’autres de type Epique, Légendaire ou Mythique.

En bref

Parmi les autres nouveautés attendues cette saison, on retrouvera notamment le retour prochainement de la map Springfield via le mode Recharge, suite au succès de la saison dédiée aux Simpson, mais aussi plusieurs collaborations à venir (comme d’habitude). De plus, vos mascottes peuvent maintenant devenir des PNJ dans vos modes créatifs. De nouvelles armes sont également de la partie avec, par exemple, le pistolet préféré de John Wick (pistolet fer de lance) et le fusil d’assaut lourd du Voyageur noir, le fusil à pompe de précision longue portée, le fusil à rafale chirurgical ou encore le fusil explosif chaotique. Essayez aussi le Glisseur des Sept pour glisser plus vite et plus loin et faites des triples sauts depuis des pierres de choc.

Plus tard dans la saison, les matchs pourraient se terminer différemment car il se pourrait que le Bus de combat revienne sur la carte et que vous puissiez saisir l’opportunité d’y grimper avant qu’il ne disparaisse par une faille du ciel. Si vous y amenez au moins un coéquipier, votre équipe obtiendra la victoire. Ainsi, plusieurs équipes pourront gagner une partie si vous le souhaitez. Vous pouvez d’ailleurs désormais viser depuis le bus de combat au lancement d’une partie pour mieux visualiser la zone que vous souhaitez atteindre en sautant.

C’est désormais l’heure de bondir dans la nouvelle saison 3 de Fortnite Chapitre 7. Le jeu est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android, consoles portables et Cloud gaming.

 

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Date de sortie : 25/07/2017

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

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