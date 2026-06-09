Final Fantasy X/X-2 HD Remaster va ressortir sur Switch 2 cet été au prix fort

Pas de passage de la version Switch à la Switch 2

Déjà disponible sur la première Switch, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster va donc s’offrir une version Switch 2 native et ce dès le 23 juillet prochain. On ignore encore ce que cette version apportera côté confort de jeu par rapport à la version Switch, en dehors des éléments déjà présents comme le fait de désactiver les combats aléatoires ou d’accélérer les affrontements.

Néanmoins, pour l’obtenir, il faudra payer le prix fort, puisque le jeu est pour l’instant affiché au prix de 49,99 dollars sur l’eShop américain, soit le prix de base des autres versions malgré les années qui passent. On notera également qu’aucune mise à niveau depuis la version Switch n’est annoncée pour le moment. D’ailleurs, vos sauvegardes Switch ne pourront même pas être transférées vers cette nouvelle version. Une mauvaise manie que Square Enix est en train de prendre, puisqu’il en sera de même pour le portage Switch 2 de Dragon Quest XI S.

Une version physique du jeu sur game-key card est également prévue, mais uniquement pour le Japon pour l’instant. La sortie occidentale semble cantonnée à la version numérique du remaster.