Final Fantasy X/X-2 HD Remaster va ressortir sur Switch 2 cet été au prix fort

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Pendant que Final Fantasy VII a droit à une impressionnante trilogie de remakes, Final Fantasy X doit se contenter d’un même remaster, encore et encore, qui continue d’être recyclé. Après tout, pas de quoi s’en plaindre tant le dixième opus et sa suite se tiennent bien encore aujourd’hui. Et si vous cherchez une nouvelle excuse pour retrouver Tidus et Yuna, la voici avec un portage Switch 2.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Pas de passage de la version Switch à la Switch 2

Déjà disponible sur la première Switch, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster va donc s’offrir une version Switch 2 native et ce dès le 23 juillet prochain. On ignore encore ce que cette version apportera côté confort de jeu par rapport à la version Switch, en dehors des éléments déjà présents comme le fait de désactiver les combats aléatoires ou d’accélérer les affrontements.

Néanmoins, pour l’obtenir, il faudra payer le prix fort, puisque le jeu est pour l’instant affiché au prix de 49,99 dollars sur l’eShop américain, soit le prix de base des autres versions malgré les années qui passent. On notera également qu’aucune mise à niveau depuis la version Switch n’est annoncée pour le moment. D’ailleurs, vos sauvegardes Switch ne pourront même pas être transférées vers cette nouvelle version. Une mauvaise manie que Square Enix est en train de prendre, puisqu’il en sera de même pour le portage Switch 2 de Dragon Quest XI S.

Une version physique du jeu sur game-key card est également prévue, mais uniquement pour le Japon pour l’instant. La sortie occidentale semble cantonnée à la version numérique du remaster.

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Jaquette de Final Fantasy X / X-2 HD Remaster
Final Fantasy X / X-2 HD Remaster
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Date de sortie : 21/03/2014

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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