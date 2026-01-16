Le gacha urbain Neverness to Everness aura bientôt droit à une bêta, et en français

Un autre concurrent solide pour le genre en 2026 ?

Aucune date de sortie n’a encore été partagée pour Neverness to Everness, mais c’est possiblement pour bientôt, étant donné que le jeu va avoir droit à une bêta fermée qui sera traduite dans beaucoup de langues, signe d’une sortie mondiale en approche.

Oui, cela veut dire que le jeu sera bien jouable en français durant cet essai limité, du moins pour les textes et sous-titres. Cette bêta du jeu de Hotta Studio aura lieu du 6 au 20 février prochain et nous donnera accès à une bonne partie du jeu, du moins ses fonctionnalités les plus importantes (sans les achats in-game), d’autant plus qu’elle sera aussi bien accessible sur mobiles que sur PC et PlayStation 5. Une nouvelle vidéo du jeu assez spéciale nous plaçant du point de vue d’un drone nous montre notre futur terrain de jeu, qui est la ville de Hethereau.

Pour vous inscrire et avoir une chance de participer à cette bêta fermée, il faudra vous rendre sur le site officiel du jeu et vous inscrire avant le 23 janvier prochain.