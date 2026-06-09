Tales of Eternia Remastered vient s’ajouter à la longue liste des jeux prévus pour cette fin d’année

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Le Nintendo Direct avait tellement d’annonces en stock (dont beaucoup trop de portages) qu’il n’a même pas eu le temps de laisser de l’espace à certains titres, qui ne sont passés qu’en coup de vent via un mash-up. Pourtant, parmi eux, on retrouve tout de même Tales of Eternia Remastered, dont l’existence n’est pas une surprise, mais qui méritait quand même que l’on s’y attarde un peu.

Tales of Eternia Remastered

L’épisode conserve sa 2D mais se met à jour

À défaut de proposer un vrai nouvel épisode de la saga Tales of, Bandai Namco fait dans le recyclage avec plusieurs remasters. Jusqu’ici, il s’était surtout concentré sur des rééditions d’épisodes qui n’étaient finalement pas si vieux, alors que ce sont plutôt les premiers opus de la saga qui ont besoin d’un rafraîchissement histoire d’être jouables sur les plateformes modernes.

Ce n’était que partie remise puisque Tales of Eternia Remastered était apparu il y a peu chez un organisme de classification, laissant sous-entendre une annonce à venir. Celle-ci a été officialisée lors du Nintendo Direct, et nous permettra de revivre l’aventure de Reid Hershel avec un peu plus de confort que par le passé.

Ce remaster ajoute quelques fonctionnalités comme le fait d’accélérer le rythme des combats, ou bien de désactiver les rencontres aléatoires. Naturellement, les visuels ont été passés au peigne fin pour être plus agréables à l’œil, au même titre que la bande-son, sans pour autant tout changer, puisque l’on reste sur des combats en 2D contrairement aux épisodes les plus récents.

Tales of Eternia Remastered sera disponible dès le 16 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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