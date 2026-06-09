Tales of Eternia Remastered vient s’ajouter à la longue liste des jeux prévus pour cette fin d’année

L’épisode conserve sa 2D mais se met à jour

À défaut de proposer un vrai nouvel épisode de la saga Tales of, Bandai Namco fait dans le recyclage avec plusieurs remasters. Jusqu’ici, il s’était surtout concentré sur des rééditions d’épisodes qui n’étaient finalement pas si vieux, alors que ce sont plutôt les premiers opus de la saga qui ont besoin d’un rafraîchissement histoire d’être jouables sur les plateformes modernes.

Ce n’était que partie remise puisque Tales of Eternia Remastered était apparu il y a peu chez un organisme de classification, laissant sous-entendre une annonce à venir. Celle-ci a été officialisée lors du Nintendo Direct, et nous permettra de revivre l’aventure de Reid Hershel avec un peu plus de confort que par le passé.

Ce remaster ajoute quelques fonctionnalités comme le fait d’accélérer le rythme des combats, ou bien de désactiver les rencontres aléatoires. Naturellement, les visuels ont été passés au peigne fin pour être plus agréables à l’œil, au même titre que la bande-son, sans pour autant tout changer, puisque l’on reste sur des combats en 2D contrairement aux épisodes les plus récents.

Tales of Eternia Remastered sera disponible dès le 16 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2.