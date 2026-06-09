Fire Emblem: Fortune’s Weave sortira le 17 septembre prochain sur Nintendo Switch 2

Fire September

Fire Emblem: Fortune’s Weave nous emmènera dans l’empire de Dagda, une contrée prospère gouvernée par des divinités. Sa capitale, Dagsion, accueille les Jeux Héroïques, une compétition prestigieuse dont le vainqueur voit son vœu le plus cher exaucé. Ce nouvel épisode de la célèbre série de Tactical RPG semble ainsi nous plonger dans une ambiance mêlant Jeux olympiques et combats de gladiateurs.

Nous avions déjà eu un aperçu de certains personnages, mais cette nouvelle présentation apporte davantage de détails. Il est d’ailleurs important de préciser que ce sont eux qui guideront l’aventure, avec quatre routes narratives distinctes au total :

Cai, un jeune garçon déterminé à remporter les Jeux afin de libérer son père.

Dietrich, le « Alucard-like » qui est un guerrier constamment à la recherche d’adversaires à sa mesure.

Theodora, une reine qui se bat pour réaliser le rêve de son peuple.

Leda, une musicienne animée par un profond désir de vengeance.

Pour espérer remporter la victoire, il sera nécessaire de recruter de nouvelles unités et de s’entraîner dans les infrastructures de l’arène. Il sera également possible de quitter la capitale afin de gagner de l’expérience. On imagine ainsi qu’entre les différentes étapes du tournoi, il faudra gérer son temps libre avec soin afin d’optimiser la progression de son armée.

Côté gameplay, on reste évidemment sur du tour par tour. La principale particularité semble venir des protagonistes eux-mêmes, chacun disposant de capacités spéciales qui lui sont propres.

Toutefois, l’histoire paraît rapidement dépasser le simple cadre des Jeux Héroïques. La fin du trailer dévoile en effet un contexte bien plus sombre, ainsi que le retour de Sothis, personnage central de Fire Emblem: Three Houses, qui semble avoir considérablement grandi ici. De quoi espérer quelques connexions avec ce qui reste, pour beaucoup de fans, l’un des meilleurs épisodes de la licence.

Fire Emblem: Fortune’s Weave est attendu le 17 septembre prochain sur Nintendo Switch 2.