The Duskbloods refait parler de lui dans une nouvelle vidéo, avec un test réseau fermé en approche

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Exclusif uniquement à la Switch 2, le titre PvPvE The Duskbloods orienté jeu d’action en multijoueur, a refait un petit coucou pendant son Nintendo Direct. Annoncé pour la première fois l’année passée, The Duskbloods n’a pas plus de choses à nous apprendre sur ce nouveau trailer, excepté un test réseau en approche.

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The Duskbloods va pouvoir vous tester prochainement

Hormis ce nouveau trailer dont on n’apprend rien, The Duskbloods fera quand même plaisir aux joueurs avec une petite surprise. Effectivement, vous aurez probablement l’occasion de toucher au titre via un test réseau fermé, qui devrait arriver d’ici cet été. Il faudra donc attendre une date un peu plus précise pour ce test, tout comme les conditions pour y accéder.

En dehors de ça, il faut dire que nous n’avons toujours pas vu en action le soft. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il s’agira d’un jeu d’action en multijoueur et orienté PvPvE jusqu’à 8 joueurs. Le titre devrait reprendre les codes de ce qu’a déjà fait FromSoftware avec Dark Souls, Bloodborne voir Elden Ring. Le soft prônera le chacun pour soi, même si les combats de boss vous forçera à créer logiquement des alliances entre joueurs. Si vous le désirez, vous pouvez retrouver toutes les infos du jeu dans notre précedent article.

The Duskbloods n’a toujours pas de date de sortie sur Switch 2, mais devrait quand même viser une sortie cette année vu que le test réseau fermée arrive dans le courant de cet été.

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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