The Duskbloods refait parler de lui dans une nouvelle vidéo, avec un test réseau fermé en approche

The Duskbloods va pouvoir vous tester prochainement

Hormis ce nouveau trailer dont on n’apprend rien, The Duskbloods fera quand même plaisir aux joueurs avec une petite surprise. Effectivement, vous aurez probablement l’occasion de toucher au titre via un test réseau fermé, qui devrait arriver d’ici cet été. Il faudra donc attendre une date un peu plus précise pour ce test, tout comme les conditions pour y accéder.

En dehors de ça, il faut dire que nous n’avons toujours pas vu en action le soft. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il s’agira d’un jeu d’action en multijoueur et orienté PvPvE jusqu’à 8 joueurs. Le titre devrait reprendre les codes de ce qu’a déjà fait FromSoftware avec Dark Souls, Bloodborne voir Elden Ring. Le soft prônera le chacun pour soi, même si les combats de boss vous forçera à créer logiquement des alliances entre joueurs. Si vous le désirez, vous pouvez retrouver toutes les infos du jeu dans notre précedent article.

The Duskbloods n’a toujours pas de date de sortie sur Switch 2, mais devrait quand même viser une sortie cette année vu que le test réseau fermée arrive dans le courant de cet été.