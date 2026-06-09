Jujutsu Kaisen passe en mode Vampire Survivors avec Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton

La Traque meurtrière recommence

L’adaptation est plutôt osée et pourrait décevoir celles et ceux qui voulaient un vrai arena fighter (parce que bon, vu l’état de Jujutsu Kaisen: Cursed Clash hein), mais Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton pourrait s’avérer intéressant pour celles et ceux qui ne sont pas allergiques aux Vampire Survivors-like. Ici, on aura le choix entre une vingtaine de personnages, avec Yuji, Gojo, Megumi et compagnie qui iront éradiquer des Fléaux par centaine.

Le jeu prend aussi la forme d’un Battle Royale, puisque vous serez en compétition avec 7 autres personnes. Votre but sera d’amasser le plus de points très rapidement pour aller jusqu’en finale, et pour cela, vous devrez débloquer de nouveaux équipements avec des effets spéciaux.

Oui, on y retrouvera bien des extensions du Territoire chez certains personnages, même si chaque protagoniste aura sa petite particularité en dehors du build que vous allez construire. Lorsque vous enregistrez 100 points, vous pouvez ajouter une règle supplémentaire qui vous donne un bonus ou qui gêne vos adversaires. Comme une adaptation de la Traque meurtrière finalement.

Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton sortira dans le courant de cette année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.