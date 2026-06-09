Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Flying Wolf Hog dévoile une première vidéo des coulisses du développement

Certaines légendes sont destinées à être racontées une nouvelle fois

Cette première vidéo d’une dizaine de minutes rentre au cœur du processus de création de cette réimagination de l’aventure originale de Lara Croft. Les équipes ont bien insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un remake en tant que tel mais bien d’une réinterprétation du jeu de 1996, avec sa part de surprises, de nouveautés et de modifications. On peut notamment y entendre toutes les personnes importantes dans l’organigramme du jeu, comme Jeff Adams, Experience director sur le jeu, ou encore Raul Siqueira, le Game director.

Alix Wilton Regan aborde également la responsabilité pour elle de reprendre ce rôle iconique d’une Lara décrite de retour comme forte et impassible, sans aucun regret. Au final, les équipes travaillent dur pour proposer cette nouvelle aventure afin que « les fans retombent amoureux de la franchise ». On ne demande que ça !

Un mot sur les configurations PC

Le jeu a d’ailleurs entre-temps rendu disponible ses configurations PC via la page Steam du jeu. Des configurations raisonnables même si pas pour tout le monde, mais il faudra surveiller que cela n’évolue pas à l’approche du lancement.

Configuration minimum

Système d’exploitation : Windows 10/11 64-bit

Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600

Mémoire vive : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070, GeForce RTX 2060 Super ou AMD Radeon RX 5700

Stockage : 80 Go

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10/11 64-bit

Processeur : Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 5 5600X

Mémoire vive : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT

Stockage : 80 Go

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est prévu pour le 12 février 2027 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2. Deux jours d’accès anticipé seront réservés aux détenteurs des éditions Premium et Collector. Des previews ont été effectuées dans le cadre des Play Days à Los Angeles et devraient prochainement sortir. Les premiers retours ont montré un étonnement quant à la qualité du jeu ainsi que son ambiance générale, apparemment très réussie.