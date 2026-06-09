Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Flying Wolf Hog dévoile une première vidéo des coulisses du développement

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Cette année, la licence Tomb Raider fêtera ses 30 ans. Un anniversaire que les fans vont suivre de très près, tandis que deux nouveaux jeux sont en préparation. Tomb Raider: Catalyst était prévu pour 2027 mais sera probablement repoussé lui aussi suite au décalage de Tomb Raider. Legacy of Atlantis pour le 12 février 2027. Après avoir diffusé sa bande-annonce de date de sortie lors du dernier State of Play, les équipes de Crystal Dynamics, Flying Wild Hog et Amazon Game Studios inaugurent une série de vidéos pour rentrer dans les coulisses du développement du jeu mettant en scène Alix Wilton Regan dans la peau de Lara Croft. Une vidéo dont le thème principal doit répondre à la question : « Qu’est-ce qui vous anime dans l’histoire de Lara ? »

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Certaines légendes sont destinées à être racontées une nouvelle fois

Cette première vidéo d’une dizaine de minutes rentre au cœur du processus de création de cette réimagination de l’aventure originale de Lara Croft. Les équipes ont bien insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un remake en tant que tel mais bien d’une réinterprétation du jeu de 1996, avec sa part de surprises, de nouveautés et de modifications. On peut notamment y entendre toutes les personnes importantes dans l’organigramme du jeu, comme Jeff Adams, Experience director sur le jeu, ou encore Raul Siqueira, le Game director.

Alix Wilton Regan aborde également la responsabilité pour elle de reprendre ce rôle iconique d’une Lara décrite de retour comme forte et impassible, sans aucun regret. Au final, les équipes travaillent dur pour proposer cette nouvelle aventure afin que « les fans retombent amoureux de la franchise ». On ne demande que ça !

Un mot sur les configurations PC

Le jeu a d’ailleurs entre-temps rendu disponible ses configurations PC via la page Steam du jeu. Des configurations raisonnables même si pas pour tout le monde, mais il faudra surveiller que cela n’évolue pas à l’approche du lancement.

Configuration minimum

  • Système d’exploitation : Windows 10/11 64-bit
  • Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600
  • Mémoire vive : 16 Go
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070, GeForce RTX 2060 Super ou AMD Radeon RX 5700
  • Stockage : 80 Go

Configuration recommandée

  • Système d’exploitation : Windows 10/11 64-bit
  • Processeur : Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 5 5600X
  • Mémoire vive : 16 Go
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT
  • Stockage : 80 Go

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est prévu pour le 12 février 2027 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2. Deux jours d’accès anticipé seront réservés aux détenteurs des éditions Premium et Collector. Des previews ont été effectuées dans le cadre des Play Days à Los Angeles et devraient prochainement sortir. Les premiers retours ont montré un étonnement quant à la qualité du jeu ainsi que son ambiance générale, apparemment très réussie.

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Jaquette de Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
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Date de sortie : 12/02/2027

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis est reporté et sortira le 12 février 2027, toutes les dernières infos et images dévoilées au State of Play

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