Rhythm Paradise Groove viendra nous ambiancer cet été sur Switch 2

Le jeu qui rythmera vos vacances

Au programme de ce Rhythm Paradise Groove (nommé Rhythm Heaven Groove à l’étranger), vous retrouverez pas moins de 80 mini-jeux différents, qui prennent parfois des formes étonnantes, comme celui qui imite un combat au tour par tour d’un RPG et qui nous demande de taper en rythme pour lancer les bonnes compétences et magies. Il s’agira ici d’un mode spécial nommé Beatspell qui sera jouable en solo.

Vous pouvez voir ci-dessous quelques autres exemples de mini-jeux aussi bien loufoques que surprenants, qui ont été mis en avant durant le Nintendo Treehouse. L’habillage change mais le principe restera toujours le même, c’est-à-dire d’appuyer en rythme sur les touches, que ce soit en solo ou entre amis et en famille, même si à plusieurs, seulement 30 mini-jeux seront proposés.

Cette présentation a également permis de rappeler que Rhythm Paradise Groove sortira dans un peu moins d’un mois, étant donné qu’il sera disponible sur Switch dès le 2 juillet prochain.