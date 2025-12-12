Game Awards 2025 : Le résumé de toutes les annonces (Tomb Raider, Divinity, Star Wars: Fate of The Old Republic…)

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces aux Game Awards 2025, à commencer par celles du pré-show.

The Free Shepard

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : 2027

Cette soirée aura commencé avec un peu de douceur. The Free Shepard met l’accent sur la nature avec un chien de berger qui devra guider sa troupe dans des décors enivrants. Un titre très atmosphérique, qui promet d’offrir un sacré voyage en 2027.

Decrepit

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2026

Des Souls-like, il y a en finalement eu assez peu dans la soirée en dehors de Decrepit (et d’un autre dont on parlera plus tard), qui prend le pari de la vue à la première personne. Si vous avez envie de voir la mort en face, de très près, un playstest est disponible sur Steam.

AUDIOMECH

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Le créateur d’Audiosurf revient avec un nouveau jeu, un titre dans lequel il faudra se battre contre notre propre musique avec plusieurs armes différentes et des niveaux en 2D. Le tout semble être assez particulier et intéressant pour un jeu musical qui n’est pas qu’un jeu de rythme.

Pragmata

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date de sortie : 24 avril 2026

On pensait que Pragmata aurait pu avoir sa place dans le show principal, mais Capcom a décidé d’annoncer la date de sortie de son jeu avant la grande cérémonie, en plus d’une version Switch 2. Il faut donc l’attendre pour le 24 avril prochain, et cette nouvelle bande-annonce nous en montre un peu plus avec de nouveaux décors et surtout un combat de boss qui semble assez spectaculaire.

Solasta 2

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 12 mars 2026 (accès anticipé)

Celles et ceux qui sont en manque de RPG pourront bientôt se tourner vers Solasta 2, qui va débuter son accès anticipé l’année prochaine. Le jeu a présenté son casting composé de voix anglophones assez reconnues dans le milieu du doublage, tandis qu’une date de sortie a été annoncée.

Bradley the Badger

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Parmi les jeux les plus étonnants de la soirée, on retrouve Bradley the Badger qui est développé par Day 4 Night, un studio composé de Christian Cantamessa (designer et scénariste de Red Dead Redemption) et Davide Soliani (directeur créatif de la saga Mario + Les Lapins Crétins). Le jeu d’aventure nous fera incarner un drôle d’animal qui pourra modifier le décor pour avancer, et qui promet d’être une vraie lettre d’amour au média.

Stupid Never Dies

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : 2026

Pour bien terminer ce pré-show des Game Awards, le studio GPTRACK50, mené par Hiroyuki Kobayashi (ex-Capcom) a présenté son premier jeu, Stupid Never Dies, qui pourrait presque être né de l’esprit de Suda51. Dans la peau d’un zombie, vous devrez vous aventurer dans des donjons afin de sauver votre petite amie, le tout en fracassant vos ennemis grâce à de drôles de pouvoirs.

Star Wars: Fate of The Old Republic

Plateformes : PC – consoles

: PC – consoles Date de sortie : Inconnue

Et le show principal a démarré très fort. Au lieu d’attendre le remake de Star Wars: Knights of The Old Republic, autant regarder vers l’avenir avec Star Wars: Fate of The Old Republic, un tout nouveau RPG solo. Et il ne sera pas développé pr n’importe qui, puisque c’est Casey Hudson qui est aux manettes, qui n’est autre qu’une légende de BioWare, qui a oeuvré sur la trilogie Mass Effect. Autant dire que le projet fait plus qu’envie, même si l’on voit peu de choses pour le moment si ce n’est une Jedi qui s’aventure dans une carcasse de vaisseau.

John Carpenter’s Toxic Commando

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 12 mars 2026

Le nouveau FPS de Saber et Focus a donné de ses nouvelles avec une vidéo qui ne fait pas dans la demi-mesure et qui montre le bain de sang qui sera au programme ici. Le rendez-vous est maintenant pris puisque la date de sortie a été communiquée dans la foulée.

Divinity

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

La surprise aura quelque peu été éventée autour du mystérieux monolithe qui a fasciné Internet ces derniers jours. Cela se confirme avec cette bande-annonce bien crade et captivante, qui annonce le retour de la saga Divinity chez Larian, le studio derrière Baldur’s Gate III. On en sait peu sur le projet si ce n’est qu’il est décrit comme le futur de la saga, donc pas un remake du premier épisode. Il serait aussi le jeu le plus ambitieux du studio, ce qui n’est pas rien étant donné le passif de ce dernier.

4:Loop

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : Inconnue

Le créateur de Left 4 Dead est de retour chez Bad Robot Games avec, quelle surprise, un jeu coopératif à quatre. Après une catastrophe qui a gelé les habitants de la Terre, vous devrez partir éliminer les menaces dans ce shooter coop qui mise sur le côté boucle sans fin. Chaque fois que vous mourrez, votre corps sera réimprimé, et vous repartirez en ayant appris de vos erreurs passées.

Coven of the Chicken Foot

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Des jeux où l’on contrôle une vieille dame, il faut bien l’avouer, on en voit peu. Wildflower Interactive (fondé par le coréalisateur de plusieurs Uncharted) a dévoilé son premier jeu tout mignon lors des Game Awards, dans lequel on partira à l’aventure avec une mamie aux pieds/pattes étranges, qui sera accompagnée par une drôle de créature. Le tout a l’air très coloré et rempli d’énigmes, alors on surveillera cela avec grand intérêt.

ONTOS

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2026

Les créateurs de SOMA reviennent avec un nouveau thriller de science-fiction qui a pour but de vous coller la chair de poule en explorant une base lunaire transformée en hôtel, qui cache de nombreux secrets et qui sera le théâtre de sacrées hallucinations. À moins que tout cela soit réel…

2XKO

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Disponible (janvier sur consoles)

2XKO est passé en coup de vent pour nous rappeler que sa version console sortira dans le courant du mois de janvier, mais le jeu a aussi teasé le prochain personnage à rejoindre le roster. Les fans d’Arcane seront ravis, étant donné qu’il s’agit de Caitlyn.

Resident Evil Requiem

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 27 février 2026

Capcom est venu confirmer ce que tout le monde savait déjà avec la présence de Leon en tant que personnage jouable de Resident Evil Requiem. Un peu plus vieux, mais toujours aussi charismatique, le personnage aura droit à des sections plus orientées action que celles de Grace, cette dernière étant plus dans le survival-horror.

Order of the Sinking Star

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2026

Le créateur de Braid et The Witness est de retour avec un nouveau jeu (qu’il n’a pas conçu tout seul) qui promet encore une fois de vous casser la tête. Plus de 1 000 puzzles sont ici au programme, de quoi offrir des centaines d’heures de jeu en perspective.

Exodus

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Début 2027

Celles et ceux qui sont en manque de Mass Effect pourront se tourner vers Exodus, qui montre encore une fois que l’ADN du jeu de BioWare n’est pas bien loin. Cette nouvelle bande-annonce en révèle un peu plus sur le voyage de notre protagoniste, ainsi qu’une période de sortie. Et il va falloir se montrer patient ici, puisque le jeu ne sera pas disponible avant le début d’année 2027.

Warlock

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2027

Wizards of the Coast avait une autre annonce dans sa besace, puisque le jeu d’Invoke Studios a été présenté. Il s’agira d’un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne, en monde ouvert, nommé Warlock. Il se base sur l’une des classes les plus populaires de Donjons & Dragons, avec une protagoniste au look gothique de la fin des années 2000. Pour du gameplay, il faudra en revanche attendre l’été 2026.

Screamer

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 26 mars 2026

Un peu de racing pour continuer dans ces Game Awards, avec une nouvelle présentation de Screamer, jeu de course plutôt orienté arcade avec des personnage au chara-design très « anime ». La vidéo qui a été diffusée permet d’avoir un meilleur aperçu du jeu tout en confirmant sa date de sortie.

Control Resonant

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2026

Control est bien de retour, même si ce n’est pas en étant nommé Control 2. Cette suite promet d’être assez différente puisqu’elle laisse Jesse de côté pour se concentrer sur un autre personnage (son frangin), et surtout sur un autre type de gameplay, qui est plus orienté action comme on peut le voir sur ces premières images. La bonne nouvelle, c’est que le jeu sortira dès l’année prochaine.

Gang of Dragon

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Après avoir délaissé la licence Yakuza/Like a Dragon, Toshihiro Nagoshi est aller fonder un autre studio. Mais pas pour faire quelque chose de fondamentalement différent si l’on en croit les premières images de Gang of Dragon (même le nom…), un jeu dans la droite lignée des Yakuza. Il pourra compter sur le charisme de l’acteur Ma Dong-seok, qui sera l’interprète principal ici, et qui ira casser quelques bouches au sein de la pègre japonaise, et il promet de ne pas faire dans la dentelle et d’être un peu plus violent que Kiryu et compagnie.

Street Fighter – Le film

Le moment gênant de la soirée des Game Awards vous a été offert par le casting du film Street Fighter monté sur scène pour remettre un prix, mais aussi pour présenter quelques images du long-métrage. Et pour ça, on vous laissera juger de la qualité vous-mêmes. Rendez-vous en 2026 pour assister à un accident industriel, ou à une bonne surprise.

LEGO Batman: La Légende du Chevalier Noir

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date de sortie : 29 mai 2026

Le prochain jeu LEGO Batman se montre toujours aussi ambitieux et nous confirme ici que Catwoman, Robin et Batgirl seront aussi de la partie en tant que personnages jouables. On peut aussi savoir quand il sera possible de jouer à ce méga best-of des aventures du Chevalier Noir, et ce sera donc le 29 mai. On imagine que TT Games et Warner sont ravis du report de GTA 6.

Tomb Raider Catalyst

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2027

Tomb Raider est de retour, et pas qu’à moitié. Crystal Dynamics a d’abord voulu taper fort avec une présentation assez succincte de Tomb Raider Catalyst, qui est bien le prochain épisode de la saga. On y voit une Lara plus affirmée, qui va s’aventurer dans des ruines encore plus mystérieuses que par le passé, dans une aventure qui promet un sacré dépaysement. Il faudra cependant attendre 2027 pour découvrir ce tout nouvel opus.

Tomb Raider Legacy of Atlantis

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2026

Heureusement, même en 2026, on aura droit à un peu de Lara Croft en 2026 avec le remake du premier épisode. Et un sacré remake vu ces premières images, bourrées de références, avec une Lara dont le look mélange celui du reboot et celui d’origine. Un remake développé sur Unreal Engine 5, avec des modifications de gameplay pour rendre l’expérience plus moderne.

Forest 3

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Faisant suite à Sons of the Forest, le jeu de survie Forest 3 changera de dimension. Cette annonce a eu de quoi surprendre, d’autant plus que l’on délaisse le contexte classique de la licenc epour aller cette fois-ci dans l’espace, sur une planète hostile qu’il faudra explorer pour retaper notre vaisseau et repartir au plus vite de cet enfer.

Invincible VS

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 30 avril 2026

Invincible VS a eu droit à un petit segment lors de ces Game Awards pour présenter son personnage complètement inédit, Ella Mental, qui contrôlera les quatre éléments. On sait surtout quand le jeu sortira, et ce sera pour la fin avril, juste après la diffusion de la saison 4 de la série sur Amazon Prime Video.

Orbitals

Plateformes : Switch 2

: Switch 2 Date de sortie : 2026

Si vous avez aimé Split Fiction, Orbitals devrait vous attirer lui aussi. Avec son esthétique d’anime retro, le jeu nous fera suivre les aventures du duo Maki et Omura, deux collègues qui vont naviguer à travers des champs d’astéroïdes et braver toutes sortes de dangers. On est en face d’un jeu en coop asymétrique, exactement comme ceux des jeux de Hazelight Studio, et ça sortira exclusivement sur Switch 2.

Diablo IV

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 28 avril 2026

Faute de BlizzCon cette année, Blizzard a profité des Game Awards pour présenter l’extension Lord of Hatred de Diablo IV, qui ajoutera pas mal de nouveautés dont une nouvelle région, Skovos. Mais aussi deux nouvelles classes, dont le Paladin. Ce dernier est jouable dès aujourd’hui si vous précommandez cette extension.

Marvel Rivals

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series Date de sortie : Disponible (saison 6 le 16 janvier)

Avec un superbe trailer, Marvel Rivals a confirmé l’identité du premier personnage de sa saison 6, à savoir Deadpool. Le mercenaire sera donc bientôt jouable, et à la vue de cette vidéo, on imagine qu’Elsa Bloodstone rejoindra elle aussi le casting d’ici peu de temps.

007 First Light

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date de sortie : 27 mars 2026

Un peu de James Bond avec un passage éclair de 007 First Light, qui a mis en avant l’un de ses méchants, interprété par nul autre que Lenny Kravitz en personne, rien que ça.

Lords of the Fallen 2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2026

On sait que Lords of the Fallen 2 arrivera dans quelques mois, mais CI Games est tout de même venu nous rappeler que son jeu existait via la présentation de nouvelles images de gameplay, nous montrant à quel point cette suite sera aussi brutale que le précédent jeu, avec des boss bien tordus, et de jolies (enfin, ce n’est pas le bon mot) environnements à traverser.

Saros

Plateformes : PS5

: PS5 Date de sortie : 30 avril 2026

Le prochain jeu de Housemarque a eu droit à une nouvelle bande-annonce centrée sur son histoire, avec évidemment un peu de gameplay à l’intérieur. Le studio avait cependant une mauvaise nouvelle à annoncer, puisque le jeu ne sortira pas le 20 mars prochain, mais le 30 avril.

No Law

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Après The Ascent, Neon Giant revient avec un projet complètement différent. Enfin, l’esthétique n’est pas si éloignée, mais le genre l’est. On est ici en face d’un FPS plutôt narratif dans un monde « cyber-noir », dans lequel on incarne un militaire retraité qui va devoir reprendre du service malgré lui. Le jeu promet plusieurs embranchements narratifs, et donc une grosse rejouabilité.

Total War: Warhammer 40,000

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

On s’attendait à ce que la saga Total War aille dans une galaxie très lointaine avec Star Wars, mais Creative Assembly a fait taire les rumeurs en annonçant un nouveau Total War Warhammer. Ou plutôt un Total War: Warhammer 40,000, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. De quoi ravir les fans de cet univers, qui pourront se livrer à des guerres à grande échelle.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2026

L’une des belles surprises de la soirée des Game Awards aura été celle de l’annonce d’un Ace Combat 8. On savait que quelque chose se tramait du côté de chez Bandai Namco et Project ACES, mais la confirmation de ce nouvel épisode fera plaisir, d’autant plus que cet opus semble être particulièrement ambitieux, avec une dimension narrative plus poussée.

Star Wars Galactic Riders

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2026

Deuxième jeu Star Wars de la soirée, et tout aussi inattendu que le premier. Il s’agit d’un jeu de courses développé par Fuse Games, composé d’anciens membres de Criterion, qui nous permettra de prendre le contrôle de bolides dans des courses sur plusieurs planètes.

Out of Words

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date de sortie : 2026

L’adorable jeu d’aventure en stop-motion, Out of Words, n’avait pas de nouvelles informations à nous communiquer, mais on ne boudera pas notre plaisir de le revoir une nouvelle fois avec une vidéo inédite.

Arknight Endfield

Plateformes : PC – PS5 – iOS – Android

: PC – PS5 – iOS – Android Date de sortie : 22 janvier 2026

Arknight Endfield est venu présenter sa date de sortie de la plus étonnante des façons, c’est-à-dire avec un clip du groupe One Republic, qui est partenaire du futur gacha. Écoutez, pourquoi pas.

Phantom Blade Zero

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : 9 septembre 2026

Comme promis, Phantom Blade Zero a précisé sa date de sortie, et il ne faut pas l’attendre pour tout de suite. Le jeu ne sortira pas avant le mois de septembre prochain, mais on se console aujourd’hui avec une nouvelle vidéo qui met à l’honneur ce système de combat si bien chorégraphier, et on a déjà hâte de reprendre le tout en mains pour savoir si cela est aussi prometteur que cela en a l’air.

Mega Man: Dual Override

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox Series – Xbox One – Switch – Switch 2

: PC – PS4 – PS5 – Xbox Series – Xbox One – Switch – Switch 2 Date de sortie : 2027

Pour bien finir la soirée, Capcom avait une belle annonce avec le retour de la licence Mega Man dans un épisode inédit. Mega Man: Dual Override est un tout nouvel opus qui sortira sur toutes les plateformes et qui sera bien un jeu d’action en 2D, dans l’esprit de la série. On a eu droit à un peu de gameplay, mais ce titre demande encore beaucoup de travail étant donné qu’il n’est pas prévu avant 2027.

Highguard

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 26 janvier 2026

La soirée des Game Awards s’est terminée sur l’annonce de Highguard, un tout nouveau shooter free-to-play PvP. Dit comme cela, ça ne vend pas du rêve, mais le titre promet d’être asse ambitieux étant donné qu’il est développé par d’anciens membres des équipes Titanfall et Apex Legends. On a pu voir quelques images de gameplay qui nous montrent des personnages avec certains pouvoirs, tandis que des montures seront de la partie afin de donner une autre dimension aux batailles. La plus grosse surprise reste le fait que le jeu sort dans un peu plus d’un mois.

Et voilà pour cette soirée/nuit/matin des Game Awards. Comme toujours, le show a été assuré, et quelques belles annonces étaient au rendez-vous, dont des jeux que personne ne voyaient venir. Et vous, qu’avez-vous pensé de la cérémonie ?