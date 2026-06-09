Splatoon Raiders se précise avec un Direct dédié et de nouveaux Joy-Con 2 aux couleurs du jeu
Lors du dernier Nintendo Direct, Nintendo n’a pas manqué d’évoquer Splatoon Raiders, le spin-off de la célèbre franchise de shooter non-violent. Si la présentation a offert un aperçu supplémentaire du gameplay, l’éditeur japonais a surtout confirmé un nouveau rendez-vous dédié au titre dans les prochaines semaines. Nintendo prépare activement le terrain avant le lancement prévu cet été puisque l’on a également droit à des nouveaux Joy-Con 2 et un Splatfest pour Splatoon 3.
Un Splatoon Raiders Direct programmé pour le 30 juin
Grâce au trailer diffusé aujourd’hui, vous disposez d’une petite piqure de rappel concernant Splatoon Raiders, un spin-off axé sur le solo où vous devez dénicher des trésors. Pour les atteindre, vous devrez affronter tout un tas de Salmonoïdes. Heureusement, vous pouvez compter sur l’aide un robot géant, ainsi que de nombreux gadgets qui vous prêteront main forte.
La montée de niveau et les améliorations à équiper seront également d’une grande aide pour faire face aux nombreux défis. Nous allons éviter de nous étaler ici puisque Nintendo diffusera un Direct dédié à Splatoon Raiders le 30 juin 2026.
Celui-ci couvrira tous les éléments du jeu :
- Le scénario
- Les différentes zones explorables
- Les mécaniques de progression
- Les fonctionnalités multijoueurs
- Les activités annexes
Nintendo va mettre le paquet sur la communication autour du jeu. À partir des prochaines semaines, plusieurs comics Splatoon Raiders seront publiés progressivement via l’application Nintendo Today!. Nintendo organisera également un Splatfest spécial Splatoon Raiders pour Splatoon 3 du 10 au 12 juillet 2026.
De nouveaux Joy-Con 2 aux couleurs de Splatoon Raiders
Nintendo a également annoncé une nouvelle paire de Joy-Con 2 Splatoon Raiders Edition. Cette édition spéciale adopte un design bleu vif pour le Joy-Con gauche et jaune pour le Joy-Con droit.
Splatoon Raiders sera disponible le 23 juillet 2026. Les nouveaux Joy-Con 2 seront commercialisés le même jour.