Splatoon Raiders se précise avec un Direct dédié et de nouveaux Joy-Con 2 aux couleurs du jeu

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

1

Lors du dernier Nintendo Direct, Nintendo n’a pas manqué d’évoquer Splatoon Raiders, le spin-off de la célèbre franchise de shooter non-violent. Si la présentation a offert un aperçu supplémentaire du gameplay, l’éditeur japonais a surtout confirmé un nouveau rendez-vous dédié au titre dans les prochaines semaines. Nintendo prépare activement le terrain avant le lancement prévu cet été puisque l’on a également droit à des nouveaux Joy-Con 2 et un Splatfest pour Splatoon 3.

Splatoon raiders nintendo direct juin 2026 (8)

Un Splatoon Raiders Direct programmé pour le 30 juin

Grâce au trailer diffusé aujourd’hui, vous disposez d’une petite piqure de rappel concernant Splatoon Raiders, un spin-off axé sur le solo où vous devez dénicher des trésors. Pour les atteindre, vous devrez affronter tout un tas de Salmonoïdes. Heureusement, vous pouvez compter sur l’aide un robot géant, ainsi que de nombreux gadgets qui vous prêteront main forte.

La montée de niveau et les améliorations à équiper seront également d’une grande aide pour faire face aux nombreux défis. Nous allons éviter de nous étaler ici puisque Nintendo diffusera un Direct dédié à Splatoon Raiders le 30 juin 2026.

Celui-ci couvrira tous les éléments du jeu :

  • Le scénario
  • Les différentes zones explorables
  • Les mécaniques de progression
  • Les fonctionnalités multijoueurs
  • Les activités annexes

Nintendo va mettre le paquet sur la communication autour du jeu. À partir des prochaines semaines, plusieurs comics Splatoon Raiders seront publiés progressivement via l’application Nintendo Today!. Nintendo organisera également un Splatfest spécial Splatoon Raiders pour Splatoon 3 du 10 au 12 juillet 2026.

De nouveaux Joy-Con 2 aux couleurs de Splatoon Raiders

Nintendo a également annoncé une nouvelle paire de Joy-Con 2 Splatoon Raiders Edition. Cette édition spéciale adopte un design bleu vif pour le Joy-Con gauche et jaune pour le Joy-Con droit.

Splatoon Raiders sera disponible le 23 juillet 2026. Les nouveaux Joy-Con 2 seront commercialisés le même jour.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
switch 2

Date de sortie : 23/07/2026

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

Splatoon Raiders annonce brusquement et via une vidéo de gameplay sa sortie pour le 23 juillet sur Switch 2

switch 2
Splatoon Raiders annonce brusquement et via une vidéo de gameplay sa sortie pour le 23 juillet sur Switch 2

Splatoon Raiders et le prochain Fire Emblem apparaissent chez l’organisme PEGI, bientôt des annonces ?

switch 2
Splatoon Raiders et le prochain Fire Emblem apparaissent chez l’organisme PEGI, bientôt des annonces ?

Nintendo annonce Splatoon Raiders, un spin-off à destination de la Switch 2

switch switch 2
Nintendo annonce Splatoon Raiders, un spin-off à destination de la Switch 2

Onimusha: Way of the Sword, prochain gros titre de Capcom, connaîtra aussi une sortie sur Switch 2

Onimusha: Way of the Sword, prochain gros titre de Capcom, connaîtra aussi une sortie sur Switch 2
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Tales of Eternia Remastered vient s’ajouter à la longue liste des jeux prévus pour cette fin d’année
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Tales of Eternia Remastered vient s’ajouter à la longue liste des jeux prévus pour cette fin d’année
Jujutsu Kaisen passe en mode Vampire Survivors avec Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton
pc ps5 xbox series switch 2
Jujutsu Kaisen passe en mode Vampire Survivors avec Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton
Rhythm Paradise Groove viendra nous ambiancer cet été sur Switch 2
switch
Rhythm Paradise Groove viendra nous ambiancer cet été sur Switch 2
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen annoncé, Capcom dévoile les premières informations de l’extension et une sortie sur Switch 2
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen annoncé, Capcom dévoile les premières informations de l’extension et une sortie sur Switch 2
Lies of P: Complete Edition offrira le 6 août et sur Switch 2 l’expérience intégrale du soulslike inspiré de Pinocchio
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Lies of P: Complete Edition offrira le 6 août et sur Switch 2 l’expérience intégrale du soulslike inspiré de Pinocchio
Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)
switch switch 2
Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)
La trilogie Xenoblade Chronicles arrive sur Nintendo Switch 2 avec de nombreuses améliorations
switch
La trilogie Xenoblade Chronicles arrive sur Nintendo Switch 2 avec de nombreuses améliorations
The Duskbloods refait parler de lui dans une nouvelle vidéo, avec un test réseau fermé en approche
switch 2
The Duskbloods refait parler de lui dans une nouvelle vidéo, avec un test réseau fermé en approche
Final Fantasy Resonance, le premier jeu de la licence à offrir un rendu en HD-2D, débarquera le 22 octobre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch switch 2
Final Fantasy Resonance, le premier jeu de la licence à offrir un rendu en HD-2D, débarquera le 22 octobre sur PC et consoles
Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition va aussi arriver sur Switch 2 le 23 juin prochain
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition va aussi arriver sur Switch 2 le 23 juin prochain
Fire Emblem: Fortune’s Weave sortira le 17 septembre prochain sur Nintendo Switch 2
switch 2
Fire Emblem: Fortune’s Weave sortira le 17 septembre prochain sur Nintendo Switch 2
One Piece: Grand Gourmet nous fera goûter ses bons petits plats dès le 23 octobre sur PC, Switch 1 et 2 et mobiles
pc switch ios android switch 2
One Piece: Grand Gourmet nous fera goûter ses bons petits plats dès le 23 octobre sur PC, Switch 1 et 2 et mobiles
Kingdom Hearts IV réapparait enfin et sortira sur Switch 2, toute la saga arrive aussi sur la machine de Nintendo
pc ps4 xbox one
Kingdom Hearts IV réapparait enfin et sortira sur Switch 2, toute la saga arrive aussi sur la machine de Nintendo
Pokémon Pokopia : une mise à jour gratuite sous-marine et un Pass d’extension en trois parties à venir pour le jeu de simulation de vie
switch 2
Pokémon Pokopia
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake se chargera de faire renaître la légende en 2026 sur Switch 2
switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake se chargera de faire renaître la légende en 2026 sur Switch 2
Xenoblade Genesis est le prochain opus majeur de la licence de Monolith Soft sur Switch 2
Xenoblade Genesis est le prochain opus majeur de la licence de Monolith Soft sur Switch 2
Nintendo Switch Sports Resort vous aidera à rester actif dès le 22 octobre uniquement sur Nintendo Switch 2
switch 2
Nintendo Switch Sports Resort vous aidera à rester actif dès le 22 octobre uniquement sur Nintendo Switch 2
C’est officiel, Stellar Blade arrive bientôt sur Nintendo Switch 2
pc ps5 switch 2
C’est officiel, Stellar Blade arrive bientôt sur Nintendo Switch 2
gen ATLAS : Fumito Ueda dit non à l’IA et explique pourquoi son prochain jeu a des phases de shoot
pc ps5 xbox series
gen ATLAS : Fumito Ueda dit non à l’IA et explique pourquoi son prochain jeu a des phases de shoot
« Proposer une expérience de “light enquête”, accessible et fluide », c’est l’objectif du studio Rebel Pixel qui nous en dit plus sur Stardream
pc
« Proposer une expérience de “light enquête”, accessible et fluide », c’est l’objectif du studio Rebel Pixel qui nous en dit plus sur Stardream
Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Flying Wolf Hog dévoile une première vidéo des coulisses du développement
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster va ressortir sur Switch 2 cet été au prix fort
switch switch 2
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster va ressortir sur Switch 2 cet été au prix fort
Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Passe de combat, Gameplay, Carte… Toutes les nouveautés de la mise à jour de lancement de cette saison « Collecte Effrenée »
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite chapitre 7 saison 3
Après Spyro: A Realm Beyond, Toys for Bob veut continuer à produire d’autres jeux Spyro
pc ps5 xbox series switch 2
Après Spyro: A Realm Beyond, Toys for Bob veut continuer à produire d’autres jeux Spyro