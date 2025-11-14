Même NCSoft aimerait que son MMO Horizon: Steel Frontiers sorte sur PS5

C’est Sony qui décide, pas NCSoft

Si Horizon: Steel Frontiers ne sort pas sur PS5, ce n’est pas la faute de NCSoft. C’est ce que l’éditeur a tenu à rappeler au site 4Gamer dans une interview en précisant que même s’il aimerait proposer une version PS5 de son MMO, ce n’est pas lui qui peut prendre ce genre de décisions. Comprenez par là que ce souhait vient donc de Sony :

« Nous aimerions le faire [sortir le jeu sur PS5] mais ce n’est pas quelque chose que nous pouvons décider seuls, nous souhaitons donc poursuivre les discussions en ce sens. »

Un appel du pied très visible qui montre que le problème vient donc d’ailleurs, mais que des discussions pouvaient toujours aboutir sur quelque chose. On imagine que Sony préfère d’abord laisser la place au jeu de Guerilla Games ici, mais en cas de grand succès du MMO, qui sait ce que l’avenir nous réservera (on ne pariera pas franchement dessus).

Aujourd’hui, Horizon: Steel Frontiers n’est prévu que sur PC, iOS et Android, à une date encore inconnue.