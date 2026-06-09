Xenoblade Genesis est le prochain opus majeur de la licence de Monolith Soft sur Switch 2

Xenoblade Three Houses ?

Même s’il reste difficile de tirer des conclusions définitives à partir de ce que nous avons vu, Xenoblade Genesis semble s’inscrire dans un univers totalement inédit par rapport à ceux de la trilogie Xenoblade Chronicles (ainsi que de Xenoblade Chronicles X). Le jeu nous transporte dans un monde sauvage éclairé par six soleils. D’après les premières images, il semble également que le cadre d’une académie militaire, dans un esprit rappelant Fire Emblem: Three Houses, occupera une place importante dans l’aventure.

Concernant les premières informations dévoilées, on comprend que cet univers repose sur une ressource mystérieuse appelée « Anima ». Même s’il faut prendre tout ça avec des pincettes, une guerre opposant plusieurs royaumes semble se trouver au cœur de l’intrigue, tandis que certains individus seraient capables de manipuler cette énergie afin de l’utiliser au combat. Cela pourrait justifier l’existence de l’académie militaire au sein de laquelle se déroulera une partie de l’aventure.

On nous parle également de l’accomplissement de la vengeance d’un dieu déchu. L’histoire nous conduira plus précisément à l’académie de Leukos, où nous suivrons ce qui semble être la nouvelle héroïne du jeu.

Nous n’avons en revanche aperçu que très peu de gameplay. Quelques séquences d’exploration ont permis d’entrevoir des montures ainsi qu’un monde ouvert toujours aussi vaste. Il reste toutefois encore beaucoup à découvrir, notamment concernant le système de combat.

Xenoblade Genesis est attendu en 2027 sur Nintendo Switch 2, sans plus de précisions pour le moment.