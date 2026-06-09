Star Fox s’offre dès maintenant une démo gratuite, deux semaines avant sa sortie sur Switch 2
Remake salué par certains, énième réchauffage déploré par d’autres, Star Fox aura au moins le mérite d’attirer la lumière des projecteurs dix ans après le dernier épisode. Un remake développé dans l’optique de réinterpréter Star Fox 64 (ou Lylat Wars) à travers une refonte visuelle faisant le choix d’offrir un rendu plus « réaliste » qui, là aussi, n’est pas du goût de tout le monde. Alors en cas d’indécision, quoi de mieux qu’une petite démo histoire de se construire une première idée ? Ça tombe bien, c’est ce que nous annonce Nintendo pour son jeu de tir.
De quoi régler la mire avant le 25 juin
Alors que vient de s’ajouter tout fraichement dans le calendrier le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, une autre figure forte de Nintendo a quant à elle déjà prévu son retour depuis un petit mois. Star Fox va en effet débouler au début de l’été, et on a appris durant le dernier Nintendo Direct qu’une démo se rend disponible dès aujourd’hui.
On ne vous refera pas le listing de tout ce qu’il faut savoir sur le remake étant donné qu’un gros point a été fait dessus il y a une semaine, mais Star Fox se présente comme un remake à l’échelle 1:1 de Lylat Wars, bénéficiant d’une mise en scène enrichie par la présence de cinématiques inédites, de niveaux de difficultés et de modes multijoueurs.
Assister à la sortie d’une démo constitue donc une occasion toute trouvée pour que les plus perplexes finissent par voir si oui ou non il faut retourner, ou pour que les néophytes puissent prendre la température. Côté contenu, elle vous donnera accès au tutoriel ainsi qu’à un des premiers niveaux du jeu.
Star Fox lancera la mission le 25 juin en exclusivité sur Switch 2.