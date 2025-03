The Witcher 4 pas avant 2027 au plus tôt, le prochain Cyberpunk avance : CD Projekt fait le point sur son avenir

De bons résultats financiers

Le studio CD Projekt a publié dans la nuit ses récents résultats financiers dans un rapport accessible en ligne. Le groupe polonais affiche des résultats solides en 2024, malgré une baisse du chiffre d’affaires par rapport à l’année d’avant, ce qui s’explique par l’absence de nouvelles sorties (228,8 millions d’euros en 2024 contre 271,6 millions d’euros de CA en 2023).

Pour ce qui est des chiffres de ventes, CD Projekt rappelle que Cyberpunk 2077 a dépassé le cap des 30 millions de copies vendues fin novembre dernier et que son extension Phantom Liberty avait franchi celui des 8 millions. Des chiffres déjà connus, ce qui sert davantage de rappel, comme le fait que le titre arrivera sur Mac en 2025 et qu’une collaboration avec Netflix est toujours prévue.

Puisqu’il s’agit avant tout d’un bilan pour plaire aux investisseurs, la société affiche fièrement que l’annonce de The Witcher IV a été la plus visionnée pendant les Game Awards, cumulant plus de 8 millions de vues. On remarque aussi que la franchise Cyberpunk 2077 a généré 141 millions d’euros sur l’année 2024 tandis que The Witcher a atteint 39.2 millions, signe de ventes toujours régulières. La boutique GOG.com affiche n profit de 272 000 euros pour un chiffre d’affaires de 47.8 millions, toujours en 2024.

De nombreux projets en préparation

Bien sûr, ce qui intéressera plutôt les joueurs et joueuses qui attendent les prochains jeux du studio, ce sont les slides qui évoquent les projets en cours. Une annonce s’est glissée dans tout ça : un jeu vidéo est en développement en collaboration avec Scopely, basé sur l’une des licences de CD Projekt. Pas plus d’informations mais le partenaire est réputé pour sa place dans le marché des jeux mobiles, en plus d’être en très grande forme en ce moment (Scopely ayant récemment racheté Niantic). On ne serait donc pas très étonné de voir ici un nouveau jeu à destination du smartphone.

Une autre information à retenir, c’est que The Witcher IV ne devrait pas sortir avant 2027, au plus tôt. Lors de son appel avec les investisseurs, Piotr Nielubowicz, le directeur financier de CD Projekt, a effectivement rebondi sur une question qui évoquait sa fenêtre de sortie, où il répond que ce 4ᵉ épisode ne pourra pas sortir dans le délai initialement posé, qui était d’ici le 31 décembre 2026. On ne pariait pas vraiment sur une sortie prochainement pour les prochaines aventures de Ciri, mais il faudra s’armer de patience. Précisions que le titre est désormais le focus principal d’une équipe qui compte maintenant plus de 400 personnes sur le développement, avec, rappelons-le, de nombreux vétérans ayant travaillé sur The Witcher 3.

Quant aux autres projets en cours, il s’agit surtout d’une mise au point : le Project Hadar (une nouvelle licence) est toujours en gestation, actuellement en phase de concept, tout comme le Project Orion (le prochain Cyberpunk) qui avance doucement dans son coin. Pour la franchise The Witcher, le projet annexe Sirius est toujours en pré-production, tandis que le remake du premier The Witcher (chapeauté par le studio The Fool’s Theory) est encore listé en phase de concept. Rien de bien nouveau donc. Seul élément inédit, on apprend que ce dernier travaille sur un autre projet non annoncé.