Liquid Swords, studio fondé par le directeur créatif de Just Cause, dévoile son premier jeu, Samson: A Tyndalston Story

Chaque dollar compte

De manière assez ironique, Samson: A Tyndalston Story nous racontera une histoire autour d’une grosse dette à payer (sans doute comme celle du studio). Le jeu d’action nous placera dans les bottes de Samson McCray, un bonhomme bien énervé qui devra tout faire pour rembourser ce qu’il doit pour sauver sa sœur, en effectuant plusieurs missions au sein de la ville de Tyndalston. Cette dette pourra aussi grimper si vous n’écoutez pas les directives.

Vous devrez ici effectuer de nombreux choix sur la manière de la payer, avec un système de « points d’action », à dépenser dans certaines missions plutôt que dans d’autres. Autrement dit, il faudra bien choisir quoi faire durant le temps imposé si vous souhaitez ne pas voir vos intérêts grimper en flèche. Samson sera plutôt débrouillard et pourra coller des mandales à n’importe qui, tout en fonçant dans tout ce qui bouge à bord d’un véhicule, mais plus vous ferez dans la violence, plus la ville deviendra impitoyable avec vous.

Samson: A Tyndalston Story est pour l’instant prévu sur PC via Steam et l’Epic Games Store, au prix de 24,99 €. Il arrivera finalement assez tôt, puisque Liquid Sword espère le sortir dès le début de l’année 2026.