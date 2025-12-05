Liquid Swords, studio fondé par le directeur créatif de Just Cause, dévoile son premier jeu, Samson: A Tyndalston Story
Rédigé par Jordan
À l’image de beaucoup d’autres studios financés par NetEase, Liquid Swords a passé quelques années difficiles. Le studio fondé par Christofer Sundberg — créateur de la licence Just Cause — a peiné à se maintenir sur la durée et a même dû licencier en début d’année. Une situation compliquée qui laissait penser que le titre sur lequel il travaillait ne verrait pas le jour. Finalement, ce projet a été révélé lors du dernier PC Gaming Show, et se présente comme un jeu d’action à l’ambiance de polar noir.
Chaque dollar compte
De manière assez ironique, Samson: A Tyndalston Story nous racontera une histoire autour d’une grosse dette à payer (sans doute comme celle du studio). Le jeu d’action nous placera dans les bottes de Samson McCray, un bonhomme bien énervé qui devra tout faire pour rembourser ce qu’il doit pour sauver sa sœur, en effectuant plusieurs missions au sein de la ville de Tyndalston. Cette dette pourra aussi grimper si vous n’écoutez pas les directives.
Vous devrez ici effectuer de nombreux choix sur la manière de la payer, avec un système de « points d’action », à dépenser dans certaines missions plutôt que dans d’autres. Autrement dit, il faudra bien choisir quoi faire durant le temps imposé si vous souhaitez ne pas voir vos intérêts grimper en flèche. Samson sera plutôt débrouillard et pourra coller des mandales à n’importe qui, tout en fonçant dans tout ce qui bouge à bord d’un véhicule, mais plus vous ferez dans la violence, plus la ville deviendra impitoyable avec vous.
Samson: A Tyndalston Story est pour l’instant prévu sur PC via Steam et l’Epic Games Store, au prix de 24,99 €. Il arrivera finalement assez tôt, puisque Liquid Sword espère le sortir dès le début de l’année 2026.
