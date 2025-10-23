Project TAL : Découvrez les premières images impressionnantes de cet action-RPG inspiré par la mythologie coréenne

Rendez-vous en 2027

Des projets asiatiques qui en mettent plein les yeux, on en voit passer régulièrement, c’est pourquoi on invitera tout de même à la prudence suite au visionnage de cette bande-annonce pour Project TAL. Toujours est-il que cet action-RPG semble très ambitieux, et a de quoi donner envie.

Présenté comme un AAA solo, et ce malgré la présence de plusieurs personnages à l’écran, Project TAL nous invitera à trouver le sens de la vie explorer un monde ouvert imprégné du folklore coréen, avec des ennemis parfois colossaux dont il faudra exploiter les points faibles. Sur plusieurs aspects, le gameplay pourra quelque peu rappeler Monster Hunter, mais il est encore un peu tôt pour tirer ce genre de comparaison.

On nous promet que les compagnons qui viendront nous épauler en combat sont uniques, avec des rôles bien particuliers. Le jeu veut mettre l’accent sur les synergies que l’on peut avoir avec ces personnages, et les interactions possibles, comme rattraper un collègue pour lui éviter une chute douloureuse. Le tout semble assez dynamique, avec des paysages particulièrement détaillés, et des monstres cauchemardesques très impressionnants.

Madngine a encore pas mal de travail à effectuer puisque Project TAL n’est pas prévu avant 2027. Il arrivera sur PC, mais aussi sur consoles, même si le studio ne veut pas préciser lesquelles (étant donné qu’une nouvelle génération pourrait arriver d’ici là).