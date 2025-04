Tomo: Endless Blue est un action-RPG en monde ouvert qui combine craft et collecte de monstres façon Pokémon

Onibi est un studio dont le nom ne vous dit probablement rien, mais il est composé de personnes dont les précédents travaux vous seront probablement plus familiers. Dans ses rangs, on compte des artistes ayant travaillé sur Baldur’s Gate 3, World of Warcraft ou encore League of Legends, ce qui n’est pas rien. Toutes ces personnes se sont réunies autour d’un même projet nommé Tomo: Endless Blue, un action-RPG en monde ouvert qui ressemble d’abord à un inoffensif croisement entre Pokémon et Minecraft, jusqu’à ce que les choses prennent une tournure un peu plus étrange.