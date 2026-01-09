Crimson Desert aura une map deux fois plus grande que celle de Skyrim, et plus large que celle de Red Dead Redemption 2

Toujours plus

Ce que l’on retiendra surtout du court passage de Crimson Desert lors de cette nouvelle conférence, ce sont les déclarations de Will Powers, directeur des relations publiques chez Pearl Abyss, à propos de la taille de la map du jeu. On savait déjà que celle-ci serait immense, mais on nous donne ici une échelle un peu plus concrète en nous indiquant que Crimson Desert proposera une carte deux fois plus grande que celle d’un Skyrim :

« Nous avons vu beaucoup de choses avec des chiffres pour représenter la taille de la map. Je ne pense pas que ces chiffres soient vraiment représentatifs en terme d’échelle, mais nous pouvons dire que le monde ouvert est deux fois plus grand que celui de Skyrim. Il est plus large que la map de Red Dead Redemption 2. Les jeux en monde ouvert reposent sur le fait de faire beaucoup de choses, d’activités, d’avoir des distractions, donc nous voulions créer un monde qui n’est pas seulement massif, mais aussi incroyablement interactif. »

On nous rappelle qu’il ne faut pas forcément le voir comme un RPG à la The Witcher étant donné qu’il ne sera pas question de choix cruciaux à effectuer ou de romances à choisir, mais la partie RPG sera articulée autour de la progression de votre personnage. Le jeu présentera aussi beaucoup de puzzles via la zone « Aerial Abyss » , ces îles célestes qui sont très importantes dans l’univers du jeu.

Crimson Desert sera disponible à partir du 19 mars 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.