Gothic Remake

Remake du premier Gothic sorti en 2001 par Piranha Bytes, ce projet est développé par l'équipe barcelonnaise de THQ Nordic et affiche une refonte graphique totale via l'utilisation de l'Unreal Engine 4. Dans ce jeu, on incarne un prisonnier condamné à travailler le restant de ses jours dans les mines de Khorinis. Celui-ci va cependant être mêlé à différents conflits politiques et devra se frayer un chemin hors de cette Colonie.