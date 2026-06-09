The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake se chargera de faire renaître la légende en 2026 sur Switch 2

Le retour de l’élu

On commençait presque à douter de son apparition mais il est finalement apparu pour le plaisir de celles et ceux qui en rêvaient : The Legend of Zelda: Ocarina of Time, aussi appelé « le Zelda nul », comme honteusement entendu dans la rédaction, va s’offrir un remake en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Comme Nintendo cultive le soin de la mise en scène, on en voit bien sûr le minimum dans ce tout premier trailer. La légende du Royaume d’Hyrule nous est contée tout en voyant des images de la superbe fresque l’illustrant, dont l’Arbre Mojo.

Quelques notes du Chant de Saria se font également entendre avant que, finalement, on nous quitte sur un dernier plan dévoilant Link enfant en plein sommeil, quelques instants précédant le début de son périple.

Peu d’images, on l’a dit, mais l’officialisation d’un projet attendu mais aussi d’un horizon de sortie. Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est en effet attendu pour cette année, en exclusivité sur Switch 2.