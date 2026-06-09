Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition va aussi arriver sur Switch 2 le 23 juin prochain

Casser du démon sur Switch 2, c’est pour ce mois-ci

Le petit trailer qui nous a été montré nous illustre ainsi une version Switch 2 qui bénéficiera d’ores et déjà du 60 fps, ce qui est déjà au moins la norme pour un jeu aussi pêchu que Devil May Cry 5. La production de Capcom sortie il y a maintenant plus de sept ans et dont un sixième opus se fait toujours attendre, n’aura cependant pas aucun contenu exclusif intéressant sur ce portage.

Grosso modo, attendez-vous à retrouver les éléments que l’on a déjà eu sur Devil May Cry 5: Special Edition. En clair, vous retrouverez Virgil en personnage jouable, les cinématiques en live action, trois Devil Breakers exclusifs, des annonceurs alternatifs ou encore les musiques rétro issues des épisodes précédents de la série. En somme, rien de nouveau sur cette version, qui aurait pu prétendre à mieux si ce n’est pouvoir arpenter Red Grave City en mode portable.

Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition sortira le 23 juin prochain sur Switch 2.