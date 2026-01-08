Silver Palace : Le Genshin-like prépare sa phase de bêta et nous montre quelques images en vidéo

Un peu d’enquête, beaucoup de parade

Présenté pour la toute première fois en mai dernier, Silver Palace réapparait aujourd’hui à l’aube de sa bêta fermée, placée sous l’appellation « Monotype ». Les inscriptions pour cette dernière sont maintenant terminées, et Silver Studio veut bien nous montrer ce qui attend les personnes qui auront la chance de pouvoir essayer le jeu.

On a donc droit à plus de 5 minutes d’images de gameplay, qui présentent tous les aspects du jeu. La vidéo s’attarde aussi bien sur le look des personnages que sur l’univers ainsi que sur le récit que l’on va suivre, ou même sur les différents menus (qui sont eux aussi très réussis), tandis que l’on découvre quelques éléments de gameplay, comme une séquence de recherche d’indices, qui colle avec l’identité de l’enquêtrice que l’on va suivre au long de cette aventure.

Cette bande-annonce se termine par une grosse démonstration de gameplay, et ici, peu de surprise, même si l’on voit que le jeu accordera une place très importante à la mécanique de parade, qu’il faudra actionner avec le bon timing.

Toujours pas de date de sortie pour ce Silver Palace (prévu sur PC et mobiles), mais la bêta devrait permettre au studio d’avoir une idée plus précise du calendrier à tenir.