Soulframe

Soulframe est un MMORPG free-to-play développé et édité par Digital Extremes, le studio derrière le shooter à succès Warframe. Prenant place dans un univers à la fois fantastique et fantasy, ce titre, dont le développement est encore à un stade peu avancé, intègre un gameplay pensé pour la coopération en monde ouvert et devrait traiter de plusieurs thématiques principales comme la nature, le renouveau et l'exploration.