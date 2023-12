Cette fois-ci, Hello Games garde les pieds sur terre

Bien que le studio continue d’alimenter son hit, No Man’s Sky, avec des mises à jour régulières, cela n’empêche pas les développeurs de plancher sur des projets totalement différents comme The Last Campfire dernièrement. Avec Light no Fire, le studio indépendant propose quelque chose de bien plus ambitieux.

Offrant un mélange de jeu de rôle et de sandbox de survie, le soft propose un monde ouvert et procédural sans limites, avec des biomes immersifs, des ennemis uniques et des ressources précieuses. Vous pourrez rencontrer d’autres joueurs du monde entier, construire des communautés persistantes, explorer et survivre ensemble. Inspiré par la fantaisie classique, le jeu nous fait évoluer sur une Terre ancienne remplie de mystères et de défis. Comme d’habitude avec ce genre de titre, le jeu en équipe semble être privilégier, mais espérons tout de même que l’expérience solo sera satisfaisante. Le trailer offre tout de même de premières images assez impressionnantes, surtout en matière de direction artistique.

Light no Fire est pour l’instant prévu sur PC à une date indéterminée. Aucune information a été donnée concernant les autres plateformes.