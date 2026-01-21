Crimson Desert n’arrivera pas en retard, le jeu vient de passer Gold

Et avec deux mois d’avance !

Vous connaissez probablement ce terme, mais si vous l’ignorez, devenir Gold pour un jeu signifie simplement que le contenu du jeu est terminé et que les équipes vont pouvoir désormais s’atteler à corriger les ultimes bugs, ce qui ne sera pas une mince affaire quand on connaît la taille du monde ouvert qui nous attend, et surtout après tant d’années de développement et d’attente fiévreuse des joueurs et joueuses.

C’est sur le réseau social X que l’équipe de développement a annoncé la nouvelle aujourd’hui :

« Nous sommes ravis d’annoncer que Crimson Desert est passé Gold ! Au nom de toute l’équipe de Pearl Abyss, merci à nos fans du monde entier pour votre soutien et pour avoir franchi cette étape importante avec nous. Restez connectés pour plus d’informations et rendez-vous à Pywel le 19 mars »

L’occasion de découvrir au passage la large équipe de développement grâce à une photo de groupe impressionnante. On souhaite bon courage aux équipes pour les ultimes semaines avant la sortie du jeu. Crimson Desert est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.