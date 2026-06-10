Atelier Karia est officiellement annoncé et Atelier Yumia débarque sur Nintendo Switch 2

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Même si notre Nintendo Direct semble avoir boudé les annonces autour de la licence Atelier par rapport au Japon, Koei Tecmo avait une double surprise sous le coude pour la licence. D’un côté, Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est désormais disponible sur Nintendo Switch 2 avec plusieurs améliorations. De l’autre, un tout nouvel épisode baptisé Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories a été officiellement annoncé.

Atelier Karia key art

Atelier Karia : la nouvelle alchimiste arrive en 2027

La plus grosse surprise est l’annonce de Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories. Pour le moment, peu d’informations ont été dévoilées en dehors d’un premier teaser, mais Gust confirme déjà une sortie début 2027 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam.

Le titre semble poursuivre la nouvelle direction prise par la franchise tout en introduisant un univers inédit centré sur un mystérieux royaume nocturne et la thématique des souvenirs. En effet, l’héroïne semble amnésique, mais le plus intéressant reste que cet opus se déroule dans le même univers qu’Atelier Yumia étant donné que l’héroïne est directement mentionnée dans le teaser.

Nous devrions en savoir plus rapidement puisque Koei Tecmo a confirmé qu’une présentation complète du jeu aura lieu le 12 juin prochain avec les premières informations sur l’histoire, les personnages principaux, les nouveautés…

Atelier Yumia arrive sur Nintendo Switch 2

Initialement lancé en 2025 sur toutes les consoles (dont la première Switch), Atelier Yumia a aujourd’hui droit à un portage sur Nintendo Switch 2. Pour rappel, le titre suit les aventures de Yumia Liessfeldt, une jeune alchimiste partie explorer le continent en ruines d’Aladiss afin de découvrir les causes de sa destruction et la chute de l’ancien empire Aladissien. On vous invite à lire notre test pour en savoir plus.

Cette version Nintendo Switch 2 profite de plusieurs améliorations techniques :

  • Graphismes améliorés
  • Framerate plus stable
  • Temps de chargement optimisés
  • Compatibilité avec la fonctionnalité GameShare

Cette dernière permet notamment à deux joueurs d’explorer ensemble certaines parties du monde via les fonctionnalités sociales de la console.

Il est possible d’acheter la version Switch 2 de base ou bien la mise à niveau (payante également) si vous possédez déjà la version Switch. On précise également que les sauvegardes seront conservées entre les deux versions.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch.

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