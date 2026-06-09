Pokémon Pokopia : une mise à jour gratuite sous-marine et un Pass d’extension en trois parties à venir pour le jeu de simulation de vie

Le temps de buller

Pour commencer, une mise à jour gratuite sera proposée dès le mois d’août dans jeu. Grâce à cette mise à jour, vous pourrez utiliser la capacité Plongée pour découvrir le quotidien des Pokémon marins, avec une bulle d’air entourant la tête de votre Métamorph. Vous pourrez bâtir des villes sous-marines et faire pousser de l’herbe. La mise à jour majeure du jeu se poursuivra plus tard dans l’année avec le lancement du Pass d’extension qui libérera son contenu en trois parties distinctes, dont une nouvelle ville, Fonds-Bulleux, dès le mois d’août également.

Ce Pass d’extension sera disponible à l’achat dans la journée sur le Nintendo eShop mais ne sera débloqué qu’au mois d’août lors du lancement de la Partie 1 du Pass d’extension et donc de la ville de Fonds-Bulleux et de l’exploration sous-marine. Le reste du contenu apportera de nouvelles fonctionnalités à la fin de l’année pour la Partie 2, ainsi qu’encore une nouvelle ville pour la Partie 3 en 2027. Si vous achetez le Pass d’extension, vous recevrez le contenu téléchargeable Recette du motif Métamorph à gogo ainsi que 30 lingots de Poké Métal rare (en bonus d’achat anticipé). Un Pokémon légendaire supplémentaire semble aussi avoir été teasé.

Pokémon Pokopia est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2. Retrouvez nos guides sur le jeu dans notre wiki dédié.