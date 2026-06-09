Pokémon Pokopia : une mise à jour gratuite sous-marine et un Pass d’extension en trois parties à venir pour le jeu de simulation de vie

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Sorti en mars dernier, Pokémon Pokopia est un véritable phénomène. Un jeu qui a su fédérer et déjà bâtir une communauté solide. Il est donc assez peu étonnant de voir débarquer des extensions sur le jeu et le Nintendo Direct d’aujourd’hui a confirmé ces théories. Une mise à jour gratuite est en préparation pour dans quelques semaines et un Pass d’extension payant sera également prochainement disponible. On vous résume toutes les infos à savoir.

Pokémon Pokopia
L'exploration des fonds marins vous attend dans Pokémon Pokopia

Le temps de buller

Pour commencer, une mise à jour gratuite sera proposée dès le mois d’août dans jeu. Grâce à cette mise à jour, vous pourrez utiliser la capacité Plongée pour découvrir le quotidien des Pokémon marins, avec une bulle d’air entourant la tête de votre Métamorph. Vous pourrez bâtir des villes sous-marines et faire pousser de l’herbe. La mise à jour majeure du jeu se poursuivra plus tard dans l’année avec le lancement du Pass d’extension qui libérera son contenu en trois parties distinctes, dont une nouvelle ville, Fonds-Bulleux, dès le mois d’août également.

Ce Pass d’extension sera disponible à l’achat dans la journée sur le Nintendo eShop mais ne sera débloqué qu’au mois d’août lors du lancement de la Partie 1 du Pass d’extension et donc de la ville de Fonds-Bulleux et de l’exploration sous-marine. Le reste du contenu apportera de nouvelles fonctionnalités à la fin de l’année pour la Partie 2, ainsi qu’encore une nouvelle ville pour la Partie 3 en 2027. Si vous achetez le Pass d’extension, vous recevrez le contenu téléchargeable Recette du motif Métamorph à gogo ainsi que 30 lingots de Poké Métal rare (en bonus d’achat anticipé). Un Pokémon légendaire supplémentaire semble aussi avoir été teasé.

Pokemon pokopia pass extension 2 1

Pokemon pokopia pass extension (2)

Pokémon Pokopia est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2. Retrouvez nos guides sur le jeu dans notre wiki dédié.

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Jaquette de Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
switch 2

Date de sortie : 05/03/2026

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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