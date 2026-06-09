C’est officiel, Stellar Blade arrive bientôt sur Nintendo Switch 2

La foire aux costumes en mode portable

Le portage permettra aux joueurs et joueuses n’ayant pas pu essayer cette aventure singulière de retrouver EVE dans sa mission pour sauver l’humanité et reconquérir la Terre. Stellar Blade concentre des combats dynamiques timés sur la parade et les attaques ciblées, tandis qu’éliminer les ennemis et boss épiques vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences.

EVE et sa panoplie de tenues plus ou moins fournies débarqueront sur Nintendo Switch 2 plus tard cette année. Le jeu est toujours disponible sur PC et PS5. En parallèle, le studio travaille également sur Project Spirits, un jeu qui sera édité par Level Infinite. Nous vous partagerons le trailer d’annonce quand celui-ci sera disponible.