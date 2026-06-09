C’est officiel, Stellar Blade arrive bientôt sur Nintendo Switch 2

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Seulement quelques jours après l’annonce de sa suite Blood Rain, le premier Stellar Blade vient d’être officialisé sur Nintendo Switch 2. C’était en développement depuis quelques mois déjà, et ce notamment dans le but de faire découvrir le jeu à de nouveaux joueurs et nouvelles joueuses mais aussi de provoquer de meilleures ventes pour sa suite. L’annonce du Nintendo Direct aura été assez avare en infos, mais les premières images nous permettent déjà de nous rassurer sur la qualité du portage.

Stellar Blade

La foire aux costumes en mode portable

Le portage permettra aux joueurs et joueuses n’ayant pas pu essayer cette aventure singulière de retrouver EVE dans sa mission pour sauver l’humanité et reconquérir la Terre. Stellar Blade concentre des combats dynamiques timés sur la parade et les attaques ciblées, tandis qu’éliminer les ennemis et boss épiques vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences.

EVE et sa panoplie de tenues plus ou moins fournies débarqueront sur Nintendo Switch 2 plus tard cette année. Le jeu est toujours disponible sur PC et PS5. En parallèle, le studio travaille également sur Project Spirits, un jeu qui sera édité par Level Infinite. Nous vous partagerons le trailer d’annonce quand celui-ci sera disponible.

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Jaquette de Stellar Blade
Stellar Blade
pc ps5 switch 2

Date de sortie : 26/04/2024

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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