C’est officiel, Stellar Blade arrive bientôt sur Nintendo Switch 2
Seulement quelques jours après l’annonce de sa suite Blood Rain, le premier Stellar Blade vient d’être officialisé sur Nintendo Switch 2. C’était en développement depuis quelques mois déjà, et ce notamment dans le but de faire découvrir le jeu à de nouveaux joueurs et nouvelles joueuses mais aussi de provoquer de meilleures ventes pour sa suite. L’annonce du Nintendo Direct aura été assez avare en infos, mais les premières images nous permettent déjà de nous rassurer sur la qualité du portage.
La foire aux costumes en mode portable
Le portage permettra aux joueurs et joueuses n’ayant pas pu essayer cette aventure singulière de retrouver EVE dans sa mission pour sauver l’humanité et reconquérir la Terre. Stellar Blade concentre des combats dynamiques timés sur la parade et les attaques ciblées, tandis qu’éliminer les ennemis et boss épiques vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences.
EVE et sa panoplie de tenues plus ou moins fournies débarqueront sur Nintendo Switch 2 plus tard cette année. Le jeu est toujours disponible sur PC et PS5. En parallèle, le studio travaille également sur Project Spirits, un jeu qui sera édité par Level Infinite. Nous vous partagerons le trailer d’annonce quand celui-ci sera disponible.
Test Stellar Blade – Digne successeur de NieR Automata ou jeu d’action trop superficiel ?