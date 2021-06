Ark 2

Suite du premier épisode, Ark II est un jeu de survie où humains et dinosaures cohabitent sur la même planète. Cet épisode affirme l'aspect transmédia de la licence avec la production d'une série animée appelée Ark : The Animated Series. On retrouve également Vin Diesel qui ne prête pas seulement sa voix et son visage aux œuvres Ark mais est aussi président de la convergence créative au sein du studio Wildcard.