HoYoverse dévoile un nouveau jeu en monde ouvert sur Unreal Engine 5, Varsapura, avec plus de 30 minutes de vidéo

Un peu de Control, un peu de Genshin, un peu de GTA…

Il faut voir cette première grande vidéo de Varsapura comme une note d’intention. HoYoverse livre ici une démo de plus d’une demi-heure de jeu pour ce titre énigmatique, où l’on voit un mode plutôt contemporain avec une organisation au cœur d’événements étranges.

L’ambiance est un peu plus « horrifique » que les autres jeux du studio, même si c’est un bien grand mot. Disons plutôt une ambiance à la Control, puisque des tas d’éléments font penser au jeu de Remedy ici (même la mention d’une « Bureau »). Le gameplay est quant à lui plus proche de ce que l’on connait chez HoYoverse, avec une compétence spéciale pour le personnage, ainsi qu’une attaque ultime.

Des phases d’infiltration sont visiblement prévues, ainsi que des dialogues à choix un peu plus « RPG » que d’ordinaire, via des réponses qui indiquent clairement une émotion à faire passer. Rajoutez à cela un monde ouvert avec une ville que l’on pourra explorer en voiture. De là à parler de GTA-like, il n’y a qu’un pas, que beaucoup franchiront.

L’objectif de HoYoverse est également de recruter un tas de personnes pour travailler sur ce projet, comme on le voit à la toute fin de la vidéo avec la liste des offres disponibles au sein des studios basé à Shanghai, Los Angeles et à Singapour. Comprenez par là que ce projet arrivera dans un bout de temps, puisqu’aucune date n’est annoncée, ni même de plateformes.