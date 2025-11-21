HoYoverse dévoile un nouveau jeu en monde ouvert sur Unreal Engine 5, Varsapura, avec plus de 30 minutes de vidéo

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Comme si HoYoverse n’avait pas assez de projets sur les bras, voici maintenant l’entreprise chinoise en plein préparatif d’un nouveau jeu en monde ouvert sur le moteur Unreal Engine 5. Car oui, Petit Planet, Genshin Impact et tous ses autres jeux ne mobilisent visiblement pas encore toutes les ressources du groupe, c’est pourquoi on découvre aujourd’hui l’existence de Varsapura, un jeu bien différent du reste du catalogue de HoYoverse, ne serait-ce que pour son style graphique et son concept.

Cet article peut contenir des liens affiliés

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

PUBG passe à l’extraction-shooter avec son spin-off PUBG: Black Budget

pc
Image d\'illustration pour l\'article : PUBG passe à l’extraction-shooter avec son spin-off PUBG: Black Budget

Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.2 (Durin, Jahoda, buffs pour plusieurs personnages…)

pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.2 (Durin, Jahoda, buffs pour plusieurs personnages…)

Nioh 3 : On a joué au nouvel épisode du Souls-like, une évolution majeure en approche ?

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Nioh 3 : On a joué au nouvel épisode du Souls-like, une évolution majeure en approche ?

Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps est toujours prévu pour sortir avant fin mars 2026

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps est toujours prévu pour sortir avant fin mars 2026
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

PUBG passe à l’extraction-shooter avec son spin-off PUBG: Black Budget
pc
Image d\'illustration pour l\'article : PUBG passe à l’extraction-shooter avec son spin-off PUBG: Black Budget
HoYoverse dévoile un nouveau jeu en monde ouvert sur Unreal Engine 5, Varsapura, avec plus de 30 minutes de vidéo
pc
Image d\'illustration pour l\'article : HoYoverse dévoile un nouveau jeu en monde ouvert sur Unreal Engine 5, Varsapura, avec plus de 30 minutes de vidéo
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.2 (Durin, Jahoda, buffs pour plusieurs personnages…)
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.2 (Durin, Jahoda, buffs pour plusieurs personnages…)
Nioh 3 : On a joué au nouvel épisode du Souls-like, une évolution majeure en approche ?
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Nioh 3 : On a joué au nouvel épisode du Souls-like, une évolution majeure en approche ?
Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps est toujours prévu pour sortir avant fin mars 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps est toujours prévu pour sortir avant fin mars 2026
Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des Golden Joystick Awards 2025
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des Golden Joystick Awards 2025
Après un retard, Ubisoft publie ses résultats semestriels sans l’ombre d’un rachat en vue
Image d\'illustration pour l\'article : Après un retard, Ubisoft publie ses résultats semestriels sans l’ombre d’un rachat en vue
L’excellent Silent Hill 2 Remake officialise son arrivée dès aujourd’hui sur Xbox Series
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : L’excellent Silent Hill 2 Remake officialise son arrivée dès aujourd’hui sur Xbox Series
Teasers, événement, avant-première : Fortnite croit très très fort à son Chapitre Sept
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Teasers, événement, avant-première : Fortnite croit très très fort à son Chapitre Sept
Raji: Kaliyuga est annoncé et signe la suite directe de Raji: An Ancient Epic, à paraître sur PS5, Xbox Series et PC
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Raji: Kaliyuga est annoncé et signe la suite directe de Raji: An Ancient Epic, à paraître sur PS5, Xbox Series et PC
Eminem débarque bientôt dans Hitman World of Assassination avec une mission gratuite pour tuer Slim Shady
pc
ps5
xbox series
switch
stadia
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Eminem débarque bientôt dans Hitman World of Assassination avec une mission gratuite pour tuer Slim Shady
Xbox Partner Showcase : Voici le résumé de toutes les annonces (Armatus, Tides of Annihilation, Vampire Crawlers…)
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Partner Showcase : Voici le résumé de toutes les annonces (Armatus, Tides of Annihilation, Vampire Crawlers…)
Erosion, un chouette western roguelite en voxel, s’annonce en 2026 sur Xbox Series et PC, avec un accès anticipé au printemps
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Erosion, un chouette western roguelite en voxel, s’annonce en 2026 sur Xbox Series et PC, avec un accès anticipé au printemps
Armatus : un mélange de Returnal et Remnant dans l’enfer parisien s’annonce pour 2026
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Armatus : un mélange de Returnal et Remnant dans l’enfer parisien s’annonce pour 2026
Vampire Survivors se met au jeu de cartes avec Vampire Crawlers, un nouveau spin-off prévu pour 2026
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Vampire Survivors se met au jeu de cartes avec Vampire Crawlers, un nouveau spin-off prévu pour 2026
Reanimal nous plongera dans l’effroi le 13 février 2026, une démo arrive aujourd’hui sur console et plus tard sur Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Reanimal nous plongera dans l’effroi le 13 février 2026, une démo arrive aujourd’hui sur console et plus tard sur Switch 2
Tides of Annihilation réapparait dans une vidéo bourrée d’action avec du gameplay contre un boss impressionnant
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tides of Annihilation réapparait dans une vidéo bourrée d’action avec du gameplay contre un boss impressionnant
Zoopunk, préquel de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, dévoile son gameplay orienté action avec plusieurs personnages
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Zoopunk, préquel de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, dévoile son gameplay orienté action avec plusieurs personnages
Le jeu Clive Barker’s Hellraiser: Revival dévoile un peu de gameplay dans une nouvelle vidéo particulièrement dégoûtante
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu Clive Barker’s Hellraiser: Revival dévoile un peu de gameplay dans une nouvelle vidéo particulièrement dégoûtante
Marvel Cosmic Invasion aura aussi droit à une édition physique Deluxe avec quelques goodies
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Cosmic Invasion aura aussi droit à une édition physique Deluxe avec quelques goodies
Game One : La chaine sera définitivement retirée de l’antenne le 31 décembre 2025
Image d\'illustration pour l\'article : Game One : La chaine sera définitivement retirée de l’antenne le 31 décembre 2025
Ys X: Proud Nordics, la version définitive du JRPG, arrivera chez nous le 20 février sur PC, PS5 et Switch 2
pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Ys X: Proud Nordics, la version définitive du JRPG, arrivera chez nous le 20 février sur PC, PS5 et Switch 2
Dispatch : Deux millions de personnes ont joué au jeu narratif depuis sa sortie
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Dispatch : Deux millions de personnes ont joué au jeu narratif depuis sa sortie
STEINS;GATE RE:BOOT sortira bien en Occident en 2026, avec une version PC
pc
Image d\'illustration pour l\'article : STEINS;GATE RE:BOOT sortira bien en Occident en 2026, avec une version PC