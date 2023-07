The God Slayer : Un action RPG en monde ouvert annoncé sur PS5 pour 2027

Ce week-end se déroule la ChinaJoy 2023, un salon dédié aux jeux vidéo et à la nouvelle technologie à Shanghai. Chaque année, on peut ainsi découvrir plusieurs projets, mais aussi quelques annonces, notamment lorsque Sony présente ses titres issus du PlayStation China Hero Project. Pour rappel, il s’agit d’un programme visant à mettre en avant les productions chinoises, parmi lesquels on a pu découvrir Boundary, Lost Soul Aside et bien d’autres.

Pathea Games (My Time at Sandrock) a ainsi profité de l’événement pour dévoiler The God Slayer, un action RPG en monde ouvert. Pour l’instant, assez peu de concret mais l’on sait qu’il s’agit d’un titre centré sur son action avec un « système de jeu et une expérience narrative hautement immersifs ». Le pitch est de sauver le monde en faisant face à de nombreux ennemis. Et c’est à peu près tout ce que l’on sait, si ce n’est qu’il n’arrivera pas avant longtemps.

Pour l’instant, The God Slayer est prévu pour 2027, au plus temps. Une fenêtre de sortie logique puisqu’il vient de rejoindre le programme d’incubation du PlayStation China Hero Project, où l’on y retrouve généralement des titres annoncés bien trop tôt. Les visuels que vous voyez relèvent donc davantage de la note d’attention, et on attendra encore un moment avant d’en découvrir le gameplay.