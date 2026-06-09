Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)

Vous trouverez ici toutes les annonces du Nintendo Direct. Et on va aller vite, puisque la plupart des jeux montrés ne l’ont été que durant quelques secondes, c’est pourquoi on ne s’attardera pas trop longtemps sur chaque jeu.

Rhythm Paradise Groove

Date : 2 juillet 2026

: 2 juillet 2026 Plateformes : Switch

Ce Nintendo Direct a démarré en musique avec de nouvelles images de Rhythm Paradise Groove, qui viendra rythmer votre été. Pas mal de mini-jeux très différents seront proposés ici, dont même des combats façon tour par tour.

Onimusha: Way of the Sword

Date : 25 septembre 2026

: 25 septembre 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Capcom veut montrer qu’il soutient comme il se doit la Nintendo Switch 2 et va donc continuer à sortir ses titres les plus récents sur la machine de Nintendo. Onimusha: Way of the Sword aura donc droit à un portage Switch 2 le même jour que sa sortie sur les autres plateformes, et, petit bonus, vous pourrez ici mimer les coups de sabre avec votre Joy-Con pour vous défendre.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Date : 9 octobre 2026

: 9 octobre 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Dragon’s Dogma 2 arrivera lui aussi sur Switch 2, et pas dans sa version de base. Pour l’occasion, Capcom officialise la version Dark Arisen du titre, qui, à l’image du premier jeu, viendra améliorer l’expérience tout en ajoutant du contenu. Ici, on partira dans la région de Norgan, au climat bien plus rude et froid, avec plein de nouveautés à découvrir.

Stellar Blade

Date : 2026

: 2026 Plateformes : Switch 2

Toujours au rayon des portages inattendus, on retrouve celui de Stellar Blade. Shift Up va donc sortir son jeu sur Switch 2 avant de se concentrer sur Stellar Blade: Blood Rain. L’ancienne exclusivité PS5 ne sera pas forcément aussi à l’aise qu’ailleurs sur Switch 2, mais les premières images semblent montrer un portage correct.

Orbitals

Date : 3 septembre 2026

: 3 septembre 2026 Plateformes : Switch 2

Et allez, un jeu de plus pour septembre. Au moins, Orbitals change de tous les autres jeux solo de cette période étant donné qu’il s’agit là d’un titre jouable uniquement en coopération à la Split Fiction, avec un aspect anime retro.

Big Walk

Date : 4 août

: 4 août Plateformes : PC – PS5 – Switch 2

L’amusant Big Walk nous proposera de vivre une expérience coopérative avec nos amis où il faudra trouver des moyens de communiquer avec eux pour exprimer ce que l’on a envie de faire. À noter que le jeu sortira aussi sur PC et PS5, et arrivera dans le PS Plus directement.

One Piece: Grand Gourmet

Date : 23 octobre 2026

: 23 octobre 2026 Plateformes : PC – Switch – Switch 2 – Mobiles

Pour une fois, un jeu One Piece ne sera pas tourné vers de grands affrontements. One Piece: Grand Gourmet s’intéresse plutôt à Sanji et à ses capacités de cuistot, en vous laissant gérer votre restaurant dans lequel vous accueillerez des tas de personnages du manga. Vous devrez préparer les bons plans, répondre aux commandes et agrandir votre établissement.

Pokémon Pokopia

Date : Disponible

: Disponible Plateformes : Switch 2

Pokémon Pokopia aura bien entendu un Pass d’extension, dont la première partie arrivera cet été et nous permettra de créer des villes sous-marines avec de nouveaux Pokémon, comme Otaquin ou encore Gobou. La partie 2 arrivera ensuite cet hiver avec de nouvelles fonctionnalités, et la dernière sortira en 2027 avec de nouvelles villes.

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Date : 15 septembre 2026

: 15 septembre 2026 Plateformes : Switch 2

On rajoute Fire Emblem: Fortune’s Weave à la longue liste des jeux à jouer en septembre. Dans ce nouvel épisode, vous devrez choisir entre 4 protagonistes qui iront participer aux Jeux Héroïques de leur côté en recrutant des alliées à leurs côtés. De quoi pousser le concept de Three Houses encore un peu plus loin.

Ninjala 2: The Uncharted Planet

Date : Printemps 2027

: Printemps 2027 Plateformes : Switch 2

Contrairement au premier Ninjala, Ninjala 2: The Uncharted Planet a pour intention d’être un jeu d’action et d’aventure en monde ouvert, plutôt qu’un jeu orienté multijoueur. Vous pourrez donc y jouer en solo, ou bien en coopération avec des amis, dans un titre qui sera bien plus ambitieux.

Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Des Vampire Survivors-like, on en voit des très étonnants, mais aucun n’arrive à la cheville de Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton, qui est né d’une collaboration particulièrement inattendue entre poncle et Shueisha Games. Vous incarnerez ici Yuji, Gojo et compagnie dans des batailles multijoueur où vous devrez marquer plus de points que vos adversaires en décimant des fléaux.

Lords of the Fallen 2

Date : Automne 2026

: Automne 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Ce n’était pas encore annoncé, mais Lords of the Fallen 2 arrivera lui aussi sur Switch 2. On a pu voir un aperçu de gameplay qui ne semble pas faire trop de compromis techniques en dehors d’un framerate forcément plus faible. Toujours pas de date précise pour le jeu, mais il arrivera dans le courant de cet automne.

Lies of P: Complet Edition

Date : 6 août 2026

: 6 août 2026 Plateformes : Switch 2

On enchaîne avec un autre Souls-like, Lies of P. Très apprécié à sa sortie, le jeu arrivera ici avec son DLC Overture, afin de proposer un portage vraiment complet. Ce que l’on a pu voir semble être à peu près au niveau des autres plateformes, c’est pourquoi c’est un portage à surveiller.

Devil May Cry V: Special Edition

Date : 23 juin 2026

: 23 juin 2026 Plateformes : Switch 2

Encore un portage Capcom, car on en manquait. Cette fois-ci, c’est au tour de Devil May Cry V: Special Edition, qui continue de nous faire patienter avant un sixième épisode. Le portage tournera ici en 60 images par seconde, ce qui ne sera pas de trop pour mieux comprendre ce que Nero, Dante et V font à l’écran.

Muramasa: Revenant Blades

Date : Début 2027

: Début 2027 Plateformes : PC – PS5 – Switch – Switch 2

L’action-RPG de VanillaWare est de retour avec une nouvelle version enrichie qui profitera d’une localisation enrichie et d’un doublage anglais, dans une version 4K pour profiter au mieux de la direction artistique singulière du jeu, avec davantage de modes de jeu pour rallonger l’expérience.

Xenoblade Chronicles

Date : Aujourd’hui (Xenoblade Chronicles) ; 30 juillet (Xenoblade Chronicles 2) ; 3 décembre (Xenoblade Chronicles 3)

: Aujourd’hui (Xenoblade Chronicles) ; 30 juillet (Xenoblade Chronicles 2) ; 3 décembre (Xenoblade Chronicles 3) Plateformes : Switch 2

Les trois Xenoblade Chronicles viennent se mettre à jour sur Switch 2 avec des versions dédiées. Chaque épisode sera plus beau et plus fluide sur la console, mais les trois opus auront aussi droit à des nouveautés, comme de nouveaux équipements et des mécaniques inédites.

Xenoblade Genesis

Date : 2027

: 2027 Plateformes : Switch 2

Au rayon des annonces inattendues, on retrouve Xenoblade Genesis qui n’est pas Xenoblade Chronicles 4, mais un peu quand même. Ce nouvel épisode change considérablement d’ambiance par rapport aux premiers épisodes, et si on a eu droit déjà à pas mal de cinématiques nous permettant d’avoir une légère idée du scénario et des protagonistes, il faudra encore attendre avant d’avoir du gameplay.

Nintendo Switch Sports Resorts

Date : 22 octobre 2026

: 22 octobre 2026 Plateformes : Switch 2

Le premier Nintendo Switch Sports aura droit à une suite avec 12 sports à découvrir. Enfin, « sports », c’est vite dit, puisque Nintendo a mis l’accent sur la bataille de pouces. Au moins, on imagine que ce sera amusant à jouer en famille et entre amis, et cette suite utilisera les fonctionnalités des Joy-Con avec le mode souris.

RuneScape: Dragonwilds

Date : 15 septembre 2026

: 15 septembre 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

On commence à la voir à toutes les conférences de l’été, ce qui est un peu épuisant. Ce jeu de survie fera revivre une licence mythique qui sera jouable à plusieurs et qui nous donnera l’occasion de bâtir notre refuge tout en partant à l’aventure.

Hello Kitty Party Land

Date : 29 octobre 2026

: 29 octobre 2026 Plateformes : Switch 2 – Switch

Pas besoin d’un Mario Party si vous aimez Hello Kitty, puisque Hello Kitty Party Land vous proposera plein de mini-jeux à faire avec vos amis dans ce jeu de plateau qui réunit près de 140 personnages de la licence, rien que ça.

Star Fox

Date : 25 juin 2026

: 25 juin 2026 Plateformes : Switch 2

Puisqu’il sort dans quelques jours seulement, Star Fox n’a fait qu’un passage éclair pour nous rappeler sa sortie. Et puisqu’il faut le vendre avant sa sortie, Nintendo vous propose d’y jouer dès maintenant avec une démo disponible sur l’eShop.

Final Fantasy Resonance

Date : 22 octobre 2026

: 22 octobre 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch – Switch 2

Non content de proposer Final Fantasy VII Revelation dans quelques mois, Square Enix proposera Final Fantasy Resonance, qui est une version HD-2D d’une partie du jeu mobile Final Fantasy: Brave Exvius. Puisque ce dernier n’est plus accessible, l’éditeur a décidé d’en faire un jeu console, qui proposera toujours d’invoquer des héros d’autres épisodes dans de jolies cinématiques.

Pikuniku 2

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC – Switch 2

Le mignon Pikuniku 2 a été officialisé et nous proposera cette fois-ci une aventure remplie d’énigmes en 3D qu’il faudra résoudre avec un personnage aussi simpliste que mignon, dans des décors assez minimalistes et colorés.

Dragon Quest Monsters: Le royaume de Boisflétri

Date : 3 décembre 2026

: 3 décembre 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch – Switch 2

Déjà annoncé lors de la présentation de Dragon Quest XII, Dragon Quest Monsters: The Withered World (ou Le royaume de Boisflétri) a ici montré ses premières images de gameplay dans lesquelles nos deux héroïnes seront transportées dans un monde inconnu, et pourront s’aider des monstres locaux pour partir à l’aventure. Des combats au tour par tour vous attendent ici, avec la possibilité de fusionner vos monstres pour en créer de plus puissants.

The Duskbloods

Date : 2026

: 2026 Plateformes : Switch 2

On ne va pas se mentir, on s’attendait à ce que The Duskbloods nous en montre un peu plus. Cela faisait plus d’un an que le jeu n’était plus apparu, et finalement, From Software n’a présenté qu’un maigre trailer, certes attrayant, mais assez chiche en informations. Ce n’est que partie remise étant donné que le jeu aura droit à une bêta fermée au cours de cet été 2026.

Splatoon Raiders

Date : 23 juillet 2026

: 23 juillet 2026 Plateformes : Switch 2

Splatoon Raiders n’est passé qu’en coup de vent, étant donné qu’il aura prochainement droit à son propre Nintendo Direct le 30 juin prochain, quelques semaines avant sa sortie. Nintendo en a également profité pour annoncer de nouveaux coloris pour les Joy-Con de la Nintendo Switch, aux couleurs des fameuses peintures de la série.

Deltarune

Date : 24 juin 2026

: 24 juin 2026 Plateformes : Switch 2 – Switch – PS4 – PS5 – PC

Le chapitre 5 de Deltarune a donné de ses nouvelles, et il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de pouvoir y jouer. On a eu droit à un léger aperçu de ce qu’il nous réserve, avec des phases de boss singulières.

Metaphor: ReFantazio

Date : 12 novembre 2026

: 12 novembre 2026 Plateformes : Switch 2

La version Switch 2 de Metaphor: ReFantazio était attendue depuis la sortie du jeu sur les autres plateformes. Atlus aura attendu un petit moment avant de l’officialiser, mais cette fois-ci, ça y est, le jeu arrivera sur la console de Nintendo en novembre. Il s’agira d’un simple portage qui ne semble rien intégrer de plus.

Minecraft

Date : 2026

: 2026 Plateformes : Switch 2

Cette version Switch 2 de Minecraft avait fuité il y a de cela quelques jours, et le Nintendo Direct a prouvé son existence. Rien de spécial à noter ici si ce n’est que vous pourrez tout à fait reprendre votre partie sur Switch 2 sans problème.

Kingdom Hearts I-III

Date : 8 octobre 2026

: 8 octobre 2026 Plateformes : Switch 2

La première trilogie de Kingdom Hearts était déjà disponible sur Switch, mais seulement via une version en cloud. Ces portages Switch 2 seront bien natifs et vous pourrez transférer vos sauvegardes Switch vers ces nouvelles versions. Une compilation regroupant tous les jeux sera aussi disponible, et une démo du troisième épisode est jouable dès maintenant.

Kingdom Hearts IV

Date : On a arrêté de se poser la question

: On a arrêté de se poser la question Plateformes : PC – Switch 2 – PS5 – Xbox Series

Que dire si ce n’est : « mais non ?! ». C’est bien l’une des surprises les plus inattendues de cette période de Summer Game Fest. Kingdom Hearts IV est de retour et sortira sur Switch 2 en plus du PC, de la PS5 et de la Xbox Series, et on a ici pu voir quelques images de gameplay. On ne va pas se mentir, on sent que le jeu est encore au début de son développement, tant ce qui est montré est statique et sans trop de vie, mais au moins, le projet est vivant, et ça, ça veut dire beaucoup pour les fans de la série.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Date : 2026

: 2026 Plateformes : Switch 2

Et on termine par quelque chose qui avait déjà été éventé, le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Mais Nintendo a été avare en informations ici, puisque l’on a seulement eu droit à un très court teaser avec Link, sans images de gameplay. Ce qui parait très étonnant dans la mesure où ce remake est censé sortir… cette année. On imagine qu’on en verra un peu plus cet été ?

Une dernière annonce qui devrait donc faire du bruit, même si le Nintendo Direct a été bien rempli. Tellement rempli que Nintendo n’a même pas eu de temps à accorder à d’autres annonces comme l’officialisation du remaster de Tales of Eternia ; l’annonce d’Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs ; le portage de Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ; ou encore celui de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Oui, ça en fait des portages.