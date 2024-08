Un shooter de plus ?

Sur le papier, Exoborne n’a rien de vraiment original : un extraction-shooter en vue à la troisième personne qui se joue en multijoueur, avec des armes et gadgets relativement modernes – un peu futuristes et qui prend place dans un monde post-apocalyptique. Mais si on vous dit qu’il est chapeauté par Sharkmob, studio derrière le battle royale Vampire The Masquerade – Bloodhunt, cela peut potentiellement relever un peu l’intérêt. Il faut dire que celui-ci a connu un triste destin, enchaînant les problèmes techniques et l’absence de réels plans long-terme des développeurs. Mais il disposait de réelles qualités qui tentaient de renouveler un genre qui était pourtant déjà bien saturé. De quoi espérer quelques touches de modernité dans cette nouvelle production ?

Difficile à dire tant les premières images semblent générique et sans réelle identité. Ce sont pourtant dans les détails que l’on peut apercevoir quelques bonnes idées : la verticalité, particulièrement bien mise à profit dans Bloodhunt, semble avoir une grande place ici aussi, avec des deltaplanes et des grappins qui promettent une vraie liberté de mouvement. Mieux encore, le terrain post-apocalyptique sera propice aux catastrophes naturelles, comme une tornade qui promet des vents violents, que l’on pourra aussi bien mettre à profit pour s’enfuir dans les airs que pour piéger ses adversaires.

Les parties se jouent par équipe de trois joueurs avec des parties qui semblent relativement rapides (15 à 30 minutes maximum nous avaient expliqué les développeurs en décembre), ce qui permettra sans doute d’enchaîner facilement. On espère donc que cette verticalité couplée à des parties rapides feront partie des qualités qui réhausseront ce monde rempli de survivants armés d’Exo-Rigs.

Le studio profite de cette nouvelle bande-annonce pour préciser ses plans : Exoborne est maintenant logé pour une sortie courant 2025 et confirme une arrivée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le titre sera jouable à la Gamescom la semaine prochaine et nous aurons l’occasion de le tester. On vous en reparle très vite.