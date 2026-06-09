gen ATLAS : Fumito Ueda dit non à l’IA et explique pourquoi son prochain jeu a des phases de shoot

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Une décennie après The Last Guardian, on commençait presque à oublier que Fumito Ueda travaillait sur un projet de très longue date. Le Summer Game Fest aura permis de nous rappeler l’existence de ce prochain jeu tout en nous apprenant son nom : gen ATLAS. La nouvelle vidéo du jeu a permis de reconnaitre la patte de Fumito Ueda malgré un aspect science-fiction étonnant pour lui, mais certains détails de gameplay ont pu surprendre. PC Gamer est allé poser quelques questions à ce sujet au créateur.

gen ATLAS

Pas d’IA gen dans gen ATLAS

Avec gen ATLAS, Fumito Ueda veut surprendre et arriver à produire quelque chose qui ne soit faisable que dans un jeu. Mais il veut aussi se montrer unique. Alors comment y arriver dans un jeu qui semble présenter des phases de shoot comme on a pu en voir tant ailleurs ? Le créateur répond que cette mécanique de gameplay est certes inattendue pour l’un de ses jeux, mais ces phases sont presque optionnelles, ou plutôt une alternative proposée lors de certaines séquences :

« Je tiens à préciser une chose : oui, c’est nouveau et sans doute surprenant de ma part, mais ce ne sera pas la mécanique principale du jeu. En clair, c’est simplement l’un des moyens de surmonter les obstacles rencontrés. Mais il ne s’agit pas de savoir « combien d’ennemis abattre et combien de points marquer ». Le jeu n’est pas conçu ainsi. […] Il s’agit plutôt de proposer un défi ; l’objectif n’est pas de frustrer intentionnellement les joueurs, mais de les mettre au défi. Puis, à un certain moment, on a le sentiment d’avoir assimilé une nouvelle mécanique et de pouvoir atteindre son objectif. C’est ce sentiment d’accomplissement que nous recherchons. La mécanique de tir est l’un des moyens envisagés, dans l’univers du jeu, pour y parvenir. »

Pour parvenir à s’aventurer sur un terrain qu’il ne maitrise pas, pas question pour autant d’utiliser l’IA. Lorsque PC Gamer lui demande ce qu’il pense de l’utilisation de cet outil dans la création de jeux vidéo, il répond que tout sera ici fait par des humains :

« Personnellement, je ne m’intéresse pas seulement à l’IA, mais à toutes les nouvelles technologies. Il y a tellement d’informations que je reste à l’affût des dernières tendances pour en absorber un maximum. C’est pourquoi je porte un grand intérêt à la partie recherche et développement. Cependant, au sein du studio Gen Design, nous utilisons principalement les outils numériques pour la gestion de projet : élaborer des plannings, trouver la meilleure façon d’utiliser un nouvel outil que nous ne maîtrisons pas encore, ou encore résumer les comptes rendus de réunion. C’est tout. Tout ce qui relève du développement de jeux est réalisé par nos équipes, par des humains. »

Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendent ce gen ATLAS, qui sortira un jour sur PC, PS5 et Xbox Series.

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