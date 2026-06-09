Onimusha: Way of the Sword, prochain gros titre de Capcom, connaîtra aussi une sortie sur Switch 2

Musashi sur tous les fronts

Durant la semaine infernale de conférences et d’annonces de la période du Summer Game Fest, le très attendu Onimusha: Way of the Sword s’est offert une date de sortie pour le diabolique mois de septembre. Seulement, ce n’était visiblement pas la seule chose que le titre de Capcom avait à nous dire puisqu’il vient également d’ajouter une plateforme à sa commercialisation

En effet, direction la dernière console hybride de Nintendo pour Musashi Miyamoto et son exploration d’un Kyoto de l’époque Edo, en proie aux créatures démoniaques appelées Genma. On rappelle que cette nouvelle aventure sent vraiment bon d’après ce que l’on a pu tester l’an dernier.

Une impression qui a pu se confirmer auprès du public vu la disponibilité récente d’une démo sur toutes les plateformes, et que ne propose d’ailleurs pas encore l’eShop, offrant 30 minutes de gameplay avec en point d’orgue un combat de boss.

Celles et ceux en possession d’une Switch 2 profiteront donc aussi, comme atout numéro un du jeu, d’un système de combat qui s’annonce jouissif étant donné la tension, la réactivité et la science du feedback qui s’en dégagent. En 30 fps, certes, mais on peut compter sur Capcom pour livrer le meilleur de la console pour cette version. Et puis, comment résister à l’idée de s’essayer au motion gaming en secouant son Joy Con pour occire les affreux démons ?

Onimusha: Way of the Sword est attendu pour le 25 septembre sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series, et donc Switch 2.