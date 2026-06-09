Onimusha: Way of the Sword, prochain gros titre de Capcom, connaîtra aussi une sortie sur Switch 2

Publié le :

2 commentaires

Avatar de Alexis

Rédigé par

2

Le soleil brille dans le ciel de Capcom. L’année est déjà très bien partie avec un Resident Evil Requiem tonitruant et un Pragmata au succès dépassant les espérances, et l’an prochain délivrera déjà comme temps fort Resident Evil Veronica. Mais le futur proche, lui, nous réserve encore une cartouche hautement attendue. Onimusha: Way of the Sword signera en effet le retour de la licence culte, et si on l’attendait déjà sur PC et consoles, voilà qu’une disponibilité Switch 2 se rajoute au planning.

Onimusha: Way of the Sword

Musashi sur tous les fronts

Durant la semaine infernale de conférences et d’annonces de la période du Summer Game Fest, le très attendu Onimusha: Way of the Sword s’est offert une date de sortie pour le diabolique mois de septembre. Seulement, ce n’était visiblement pas la seule chose que le titre de Capcom avait à nous dire puisqu’il vient également d’ajouter une plateforme à sa commercialisation

En effet, direction la dernière console hybride de Nintendo pour Musashi Miyamoto et son exploration d’un Kyoto de l’époque Edo, en proie aux créatures démoniaques appelées Genma. On rappelle que cette nouvelle aventure sent vraiment bon d’après ce que l’on a pu tester l’an dernier.

Une impression qui a pu se confirmer auprès du public vu la disponibilité récente d’une démo sur toutes les plateformes, et que ne propose d’ailleurs pas encore l’eShop, offrant 30 minutes de gameplay avec en point d’orgue un combat de boss.

Celles et ceux en possession d’une Switch 2 profiteront donc aussi, comme atout numéro un du jeu, d’un système de combat qui s’annonce jouissif étant donné la tension, la réactivité et la science du feedback qui s’en dégagent. En 30 fps, certes, mais on peut compter sur Capcom pour livrer le meilleur de la console pour cette version. Et puis, comment résister à l’idée de s’essayer au motion gaming en secouant son Joy Con pour occire les affreux démons ?

Onimusha: Way of the Sword est attendu pour le 25 septembre sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series, et donc Switch 2.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

Star Fox s’offre dès maintenant une démo gratuite, deux semaines avant sa sortie sur Switch 2

switch 2
Star Fox s’offre dès maintenant une démo gratuite, deux semaines avant sa sortie sur Switch 2

Splatoon Raiders se précise avec un Direct dédié et de nouveaux Joy-Con 2 aux couleurs du jeu

switch 2
Splatoon Raiders se précise avec un Direct dédié et de nouveaux Joy-Con 2 aux couleurs du jeu

Tales of Eternia Remastered vient s’ajouter à la longue liste des jeux prévus pour cette fin d’année

pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Tales of Eternia Remastered vient s’ajouter à la longue liste des jeux prévus pour cette fin d’année

Jujutsu Kaisen passe en mode Vampire Survivors avec Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton

pc ps5 xbox series switch 2
Jujutsu Kaisen passe en mode Vampire Survivors avec Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Rhythm Paradise Groove viendra nous ambiancer cet été sur Switch 2
switch
Rhythm Paradise Groove viendra nous ambiancer cet été sur Switch 2
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen annoncé, Capcom dévoile les premières informations de l’extension et une sortie sur Switch 2
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen annoncé, Capcom dévoile les premières informations de l’extension et une sortie sur Switch 2
Lies of P: Complete Edition offrira le 6 août et sur Switch 2 l’expérience intégrale du soulslike inspiré de Pinocchio
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Lies of P: Complete Edition offrira le 6 août et sur Switch 2 l’expérience intégrale du soulslike inspiré de Pinocchio
Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)
switch switch 2
Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)
La trilogie Xenoblade Chronicles arrive sur Nintendo Switch 2 avec de nombreuses améliorations
switch
La trilogie Xenoblade Chronicles arrive sur Nintendo Switch 2 avec de nombreuses améliorations
The Duskbloods refait parler de lui dans une nouvelle vidéo, avec un test réseau fermé en approche
switch 2
The Duskbloods refait parler de lui dans une nouvelle vidéo, avec un test réseau fermé en approche
Final Fantasy Resonance, le premier jeu de la licence à offrir un rendu en HD-2D, débarquera le 22 octobre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch switch 2
Final Fantasy Resonance, le premier jeu de la licence à offrir un rendu en HD-2D, débarquera le 22 octobre sur PC et consoles
Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition va aussi arriver sur Switch 2 le 23 juin prochain
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition va aussi arriver sur Switch 2 le 23 juin prochain
Fire Emblem: Fortune’s Weave sortira le 17 septembre prochain sur Nintendo Switch 2
switch 2
Fire Emblem: Fortune’s Weave sortira le 17 septembre prochain sur Nintendo Switch 2
One Piece: Grand Gourmet nous fera goûter ses bons petits plats dès le 23 octobre sur PC, Switch 1 et 2 et mobiles
pc switch ios android switch 2
One Piece: Grand Gourmet nous fera goûter ses bons petits plats dès le 23 octobre sur PC, Switch 1 et 2 et mobiles
Kingdom Hearts IV réapparait enfin et sortira sur Switch 2, toute la saga arrive aussi sur la machine de Nintendo
pc ps4 xbox one
Kingdom Hearts IV réapparait enfin et sortira sur Switch 2, toute la saga arrive aussi sur la machine de Nintendo
Pokémon Pokopia : une mise à jour gratuite sous-marine et un Pass d’extension en trois parties à venir pour le jeu de simulation de vie
switch 2
Pokémon Pokopia
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake se chargera de faire renaître la légende en 2026 sur Switch 2
switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake se chargera de faire renaître la légende en 2026 sur Switch 2
Xenoblade Genesis est le prochain opus majeur de la licence de Monolith Soft sur Switch 2
Xenoblade Genesis est le prochain opus majeur de la licence de Monolith Soft sur Switch 2
Nintendo Switch Sports Resort vous aidera à rester actif dès le 22 octobre uniquement sur Nintendo Switch 2
switch 2
Nintendo Switch Sports Resort vous aidera à rester actif dès le 22 octobre uniquement sur Nintendo Switch 2
C’est officiel, Stellar Blade arrive bientôt sur Nintendo Switch 2
pc ps5 switch 2
C’est officiel, Stellar Blade arrive bientôt sur Nintendo Switch 2
gen ATLAS : Fumito Ueda dit non à l’IA et explique pourquoi son prochain jeu a des phases de shoot
pc ps5 xbox series
gen ATLAS : Fumito Ueda dit non à l’IA et explique pourquoi son prochain jeu a des phases de shoot
« Proposer une expérience de “light enquête”, accessible et fluide », c’est l’objectif du studio Rebel Pixel qui nous en dit plus sur Stardream
pc
« Proposer une expérience de “light enquête”, accessible et fluide », c’est l’objectif du studio Rebel Pixel qui nous en dit plus sur Stardream
Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Flying Wolf Hog dévoile une première vidéo des coulisses du développement
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster va ressortir sur Switch 2 cet été au prix fort
switch switch 2
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster va ressortir sur Switch 2 cet été au prix fort
Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Passe de combat, Gameplay, Carte… Toutes les nouveautés de la mise à jour de lancement de cette saison « Collecte Effrenée »
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite chapitre 7 saison 3
Après Spyro: A Realm Beyond, Toys for Bob veut continuer à produire d’autres jeux Spyro
pc ps5 xbox series switch 2
Après Spyro: A Realm Beyond, Toys for Bob veut continuer à produire d’autres jeux Spyro
Un logo PS5 est apparu sur une présentation de Gears of War: E-Day dans le podcast XBOX
pc xbox series
Un logo PS5 est apparu sur une présentation de Gears of War: E-Day dans le podcast XBOX
XBOX a perdu des millions d’abonnés lorsqu’il a augmenté le prix du Game Pass
xbox series
XBOX a perdu des millions d’abonnés lorsqu’il a augmenté le prix du Game Pass