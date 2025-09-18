Honor of Kings: World – Un action-RPG en monde ouvert chinois prometteur mais qui soulève encore des questions

Honor of Kings: World a le Flow

Développé par TiMi Studio Group, une filiale du géant chinois Tencent, Honor of Kings: World illustre la volonté du studio de s’imposer dans le domaine du AAA et de décliner sa licence phare sous de nouvelles formes. Habitué jusque-là aux productions mobiles, le studio ambitionne ici de franchir un cap et de rivaliser avec les grosses productions sur PC et consoles.

Le jeu s’appuie sur l’univers déjà établi de Honor of Kings, tout en élargissant considérablement son horizon. On y incarne un étudiant de l’Académie de Jinxia, dans le monde de Primaera. Au fil de l’aventure, on découvre différentes factions, des héros issus du MOBA original, ainsi qu’une mystérieuse force appelée le Flow (Flux), source de pouvoir, de technologie et de conflits. Pour nous, joueurs européens, et plus largement occidentaux, où Honor of Kings n’a pas la même aura qu’un League of Legends. Ainsi, l’entrée dans cet univers peut sembler intimidante.

Cependant, les développeurs assurent que Honor of Kings: World se veut accessible aux néophytes. Une promesse crédible, puisque nous avons pu expérimenter le tout début de l’aventure où nous avons pu créer notre avatar. L’introduction impressionne d’emblée par sa réalisation graphique et son souffle épique façon Breath of the Wild, tout en dévoilant rapidement les bases d’un open world rappelant fortement Genshin Impact. Prévu comme un free-to-play disponible d’abord sur PC et mobile, le jeu proposera du PvE, du PvP, de l’exploration et un scénario à suivre (à base de héros amnésique et d’un méchant visible dans l’introduction rappelant Sephiroth).

La direction artistique se révèle particulièrement soignée et donne envie de s’aventurer dans ce monde fantastique imprégné de références à la culture chinoise. Pour les amateurs du MOBA, TiMi a d’ailleurs pris soin de transposer les kits de compétences des personnages emblématiques afin de préserver une cohérence entre les deux univers.

Un gameplay impressionnant

Après quelques dizaines de minutes d’exploration dans le monde ouvert, nous nous sommes concentrés sur un combat de boss afin de mettre le gameplay à l’épreuve. Là encore, le jeu démontre toute la richesse de la culture chinoise en proposant des ennemis redoutables inspirés de cette dernière, tels que le Maître des marionnettes ou Bifang, un oiseau issu de la mythologie chinoise. Nous avons notamment affronté le marionnettiste.

Le système de combat repose sur le Flow, déjà évoqué dans la partie scénaristique. Concrètement, il est possible de manier deux styles de combat, chacun correspondant à un Flow distinct, avec ses propres compétences (trois capacités + une compétence spéciale), deux barres de vie séparées, et la faculté de basculer entre eux sans la moindre coupure d’animation.

Ce mécanisme rend le gameplay extrêmement dynamique, avec un potentiel de renouvellement quasi infini en matière de synergies et de combos. Chaque Flow remplit un rôle précis : certains sont orientés DPS (mêlée ou distance), d’autres davantage soutien ou tank (soins, boucliers, durabilité). On peut ainsi composer son propre style en combinant ces différents atouts au sein de son duo de Flow.

Le système a montré toute sa profondeur face au boss, qui se révèle déjà exigeant et demande timing, esquives précises et lecture des patterns. Nous ne sommes pas dans un Souls-like, mais la difficulté laisse entrevoir un contenu endgame déjà affûté, tout en restant accessible. On obtient donc des affrontements bien plus élaborés que dans la plupart des Action-RPG free-to-play, souvent contraints par le système de gacha des personnages.

Quelques interrogations

Bien que le jeu puisse être parcouru en solo, il sera également possible de profiter d’un mode coopératif, notamment au sein de donjons intégrant des puzzles à résoudre en équipe. Honor of Kings: World apparaît très prometteur, mais plusieurs interrogations subsistent et nous incitent à rester prudents.

Nous avons notamment eu quelques indices concernant la monétisation, qui reposerait sur l’acquisition des Flow. Concrètement, le système de gacha concernerait donc ces styles de combat, même si l’on attend encore des précisions officielles, en particulier sur la place des cosmétiques et sur l’obtention des personnages.

Les configurations requises sont une autre inquiétude. La version PC que nous avons essayée tournait sur une RTX 4080 Super, une carte assez haut de gamme. Or, le jeu est par ailleurs prévu sur mobiles, et l’on peut légitimement se demander comment un tel projet pourra fonctionner sur ces supports, même les plus puissants, sans d’importantes concessions graphiques.

Dans l’ensemble, Honor of Kings: World se présente un Action-RPG immersif et ambitieux. En outre, il mélange combats dynamiques, culture, narration, et exploration. Il montre déjà de grandes qualités, particulièrement sur le plan de la direction artistique et de la profondeur de gameplay. Toutefois, des zones d’ombre demeurent, notamment en ce qui concerne la monétisation, les performances sur les plateformes moins haut de gamme, et la structure du multijoueur à long terme. Si tout se passe bien, Honor of Kings: World pourrait devenir une référence dans le genre des ARPG gratuits, et pourra rivaliser avec des titres comme Genshin Impact ou autres univers fantasy en monde ouvert. Reste à voir si le produit final saura tenir ses promesses.