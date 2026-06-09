Lies of P: Complete Edition offrira le 6 août et sur Switch 2 l’expérience intégrale du soulslike inspiré de Pinocchio

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Tout comme sa grande sœur, la Switch 2 est une plateforme parfaite pour recevoir des portages et éditions complètes ou améliorées de jeux déjà existants. Et vu son gain de puissance par rapport à la première console hybride, elle peut se permettre de s’attaquer à un champ encore plus large de titres. C’est le cas de Lies of P: Complete Edition, une édition reprenant tout le contenu de l’action-RPG coréen, à paraître cet été sur la machine de Nintendo.

Lies of P: Complete Edition

Le jeu de base et son DLC Overture réunis

Incontestablement un des soulslike qui s’en est le mieux sorti durant ces dernières années, Lies of P a suffisamment été une réussite auprès du public pour que Neowiz entre rapidement en étape de production sur la suite. En attendant, quelle meilleure idée que de sortir le premier opus dans une version complète sur Switch 2 ?

Sobrement intitulée Lies of P: Complete Edition, cette version pour l’heure exclusive à la Switch 2 comprendra le jeu de base ainsi que son DLC « Overture », sorti le 6 juin 2025. L’occasion de découvrir cet univers dévasté par la Frénésie des marionnettes, dans une déclinaison dérangeante et brutale de la mythologie de Pinocchio, ainsi que la préquelle retraçant les événements causant la déchéance de la ville de Krat.

Lies of P: Complete Edition arrivera en version dématérialisée le 6 août en exclusivité sur Switch 2. Notez qu’une version physique est aussi disponible à la précommande sur le site de iam8bit, et sortira quant à elle le 2 octobre sur 2026. Peut-être craquerez-vous même pour l’édition contenant une marionnette du personnage du jeu, contre la modique somme de 420 $.

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Jaquette de Lies of P
Lies of P
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Date de sortie : 19/09/2023

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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