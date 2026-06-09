Lies of P: Complete Edition offrira le 6 août et sur Switch 2 l’expérience intégrale du soulslike inspiré de Pinocchio

Le jeu de base et son DLC Overture réunis

Incontestablement un des soulslike qui s’en est le mieux sorti durant ces dernières années, Lies of P a suffisamment été une réussite auprès du public pour que Neowiz entre rapidement en étape de production sur la suite. En attendant, quelle meilleure idée que de sortir le premier opus dans une version complète sur Switch 2 ?

Sobrement intitulée Lies of P: Complete Edition, cette version pour l’heure exclusive à la Switch 2 comprendra le jeu de base ainsi que son DLC « Overture », sorti le 6 juin 2025. L’occasion de découvrir cet univers dévasté par la Frénésie des marionnettes, dans une déclinaison dérangeante et brutale de la mythologie de Pinocchio, ainsi que la préquelle retraçant les événements causant la déchéance de la ville de Krat.

Lies of P: Complete Edition arrivera en version dématérialisée le 6 août en exclusivité sur Switch 2. Notez qu’une version physique est aussi disponible à la précommande sur le site de iam8bit, et sortira quant à elle le 2 octobre sur 2026. Peut-être craquerez-vous même pour l’édition contenant une marionnette du personnage du jeu, contre la modique somme de 420 $.